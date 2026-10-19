¿César Bono está vivo? Esta es la verdad de su estado de salud

Lo que se sabe del estado de salud de César Bono

El actor y comediante César Bono se volvió tendencia porque se reportó que había sido diagnosticado con un tumor, esto desató rumores sobre su salud, pero su hijo Leonardo Bono salió a aclarar todo lo sucedido con su famoso padre.

¿César Bono está vivo?

Sí, el actor César Bono sí está vivo, su hijo Leonardo confirmó, a través de un mensaje en redes sociales, que el histrión se encuentra bien.

La tarde de este lunes 19 de octubre el programa De Primera Mano difundió que César Bono había perdido un ojo, debido a que le tuvieron que extirpar el tumor y también el ojo que estaba haciendo afectado por el mismo tumor.

¡César Bono PIERDE su ojo tras detectarle TUMOR! Este es su estado de salud#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/0X24aDZmfN pic.twitter.com/pI37WRKlLS — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 19, 2026

Sin embargo, Leonardo Bono aseguró que es falso que su padre haya perdido un ojo y afirmó que el actor, que da vida a Frankie Rivers en Vecinos, está bien de salud.

“Muchas gracias a todos lo que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclara que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido el ojo. Gracias de corazón por sus mensajes y por estar al pendiente de mi familia”, se lee en el mensaje publicado.

Si bien César Bono aún no sale a dar una declaración formal en sus redes sociales sobre su salud, se espera que en los próximos días el histrión revele más información sobre su operación y sobre su estado de salud actual.

Estos son todos los problemas de salud que ha tenido César Bono

César Bono ha enfrentado serios problemas de salud a lo largo de los años. Antes de 2018 ya había sufrido un infarto alrededor de 2010 por el que le colocaron un stent, además de una hernia hiatal y una infección por la bacteria Clostridium difficile.

El episodio más grave ocurrió en agosto de 2018, cuando padeció ocho infartos cerebrales y uno al miocardio en una sola noche, casi perdiendo la vida.

Las secuelas son permanentes: pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, mano izquierda completamente espástica, dificultades para caminar, pues a veces usa bastón o silla de ruedas y dolores crónicos intensos, especialmente nocturnos, a pesar de años de terapias.

En 2021 superó un contagio de COVID-19. Al año siguiente, en marzo de 2022, fue hospitalizado de urgencia por una úlcera estomacal que provocó una hemorragia gastrointestinal y, posteriormente, una perforación en el duodeno que requirió cirugía y varias semanas de internamiento, incluyendo terapia intensiva.

A finales de 2025 sufrió una caída en su casa que le fracturó dos costillas del lado izquierdo, pero continuó trabajando a pesar del fuerte dolor.

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