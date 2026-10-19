Hijo de César Bono aclara que su papá no perdió el ojo; esto fue lo que realmente pasó

La verdad sobre si César Bono perdió el ojo o no

Luego de que se dio a conocer que César Bono perdió el ojo, tras haberle encontrado un tumor, el hijo del actor Leonardo Bono salió a aclarar la situación.

El hijo del actor publicó una historia en su cuenta de Instagram y aclaró que su papá no perdió el ojo.

“Muchas gracias a todos lo que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclara que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido el ojo. Gracias de corazón por sus mensajes y por estar al pendiente de mi familia”, se lee en el mensaje publicado.

Mensaje del hijo de César Bono ı Foto: Especial

¿De dónde salió que César Bono perdió el ojo por un tumor?

Todo sucedió porque en el programa De Primera Mano se dio a conocer que César Bono se había sometido a una cirugía porque le habían diagnosticado un tumor y por lo tanto le tuvieron que remover el tumor y el ojo.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, César Bono se encontraba de buen humor y hasta bromeó con que iba a ser el cavernícolo pirata, esto en relación a que lleva décadas estelarizando el monólogo de Defendiendo al cavernícola.

En el programa De Primera Mano también se dio a conocer que el tumor tenía que ser mandado a hacer una biopsia para revelar si se trata de un tumor cancerígeno. Incluso en el programa se mostró una imagen en la que se puede ver que el ojo del actor afectado.

¡César Bono PIERDE su ojo tras detectarle TUMOR! Este es su estado de salud#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/0X24aDZmfN pic.twitter.com/pI37WRKlLS — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 19, 2026

Hasta el momento César Bono no ha salido a dar mensajes en redes sociales para dar a conocer detalles de su estado de salud.

César Bono ha tenido varios problemas de salud desde hace varios años, incluso en el 2018 sufrió varios infartos cerebrales que le dejaron secuelas de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

El histrión continúa trabajando en obras de teatro y en la televisión, en esta última con su famoso personaje de Frankie Rivers en la exitosa serie de Vecinos.

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