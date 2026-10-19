A César Bono le extirpan el ojo por un tumor | VIDEO

César Bono, famoso por su papel de Frankie Rivers en Vecinos, perdió uno de sus ojos, ya que le fue extirpado tras haberle detectado un tumor.

De acuerdo con el programa De Primera Mano, hace unos días el histrión fue intervenido quirúrgicamente porque le detectaron un tumor, así que para retirar el tumor tuvieron que sacarle el ojo.

El programa señaló que todavía se tiene que realizar una biopsia al tumor para determinar si se trata de cáncer.

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¡César Bono PIERDE su ojo tras detectarle TUMOR! Este es su estado de salud#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/0X24aDZmfN pic.twitter.com/pI37WRKlLS — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 19, 2026

Sin embargo, César Bono se encontraba de buen humor, y según Gustavo Adolfo Infante, hasta bromeó con que sería el primer cavernícola pirata, ya que el actor lleva estelarizando la obra “Defendiendo al cavernícola” desde hace varias décadas.

César Bono ha tenido varios problemas de salud durante los últimos años, pero continúa trabajando en distintos proyectos de televisión y teatro.

Otros problemas de salud que tuvo César Bono

En 2018 sufrió varios infartos cerebrales que le dejaron secuelas de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo; a pesar de ello y de otros problemas de salud posteriores, ha continuado trabajando activamente en teatro, televisión y cine, manteniéndose como una de las figuras más queridas y longevas del entretenimiento mexicano.

¿Quién es César Bono?

César Bono nació el 19 de octubre de 1950 en la Ciudad de México, por lo que este 2026 cumplió 76 años.

Desde joven mostró interés por la lectura y las artes escénicas. Comenzó su carrera artística en el teatro a principios de la década de 1970, participando en obras experimentales y profesionales, y debutó en el cine alrededor de 1972 con películas como Mecánica nacional y Cayó de la gloria el diablo.

Durante los años 70 y 80 se consolidó como una figura destacada del cine de comedia mexicana, especialmente en el género de las “sexicomedias” o películas de ficheras, junto a actores como Alfonso Zayas.

En televisión alcanzó popularidad con series como Mi secretaria, Hogar dulce hogar, Hospital de la risa y La jaula, además de participar en varias telenovelas, entre ellas Un original y 20 copias.

Uno de sus papeles más icónicos y duraderos es el de Frankie Rivers en la serie Vecinos, que interpreta desde 2005. También es reconocido por prestar su voz a Mate en el doblaje latino de la franquicia Cars.

En teatro ha participado en más de cien obras, pero su mayor consagración llegó con el monólogo Defendiendo al cavernícola, de Rob Becker, que estrenó en 2001 y ha mantenido en cartelera durante décadas, estableciendo un récord de permanencia en México.

En su vida personal ha estado casado dos veces y es padre de cuatro hijos: María Rosa, María del Sol, Patricio y Leonardo.

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