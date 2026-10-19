Hunter Schafer se sometió a una cirugía de afirmación de género: ‘Fue increíble y me encanta’

Hunter Schafer es una de las actrices de la nueva generación que se ha mantenido sincera y abierta al hablar sobre su proceso como mujer transgénero, pues en el pasado ha contado experiencias que ha vivido a través de los años por su identidad.

Recientemente, la también modelo se sinceró sobre que se sometió a una cirugía de afirmación de género tras un largo proceso en el que se cuestionó sobre qué tanto se alineaba su físico con su identidad.

Hunter Schafer habla de su cirugía de afirmación de género

En una reciente entrevista con Elle, Hunter Schafer reveló que se sometió a una cirugía de reafirmación genital en diciembre del 2026, una decisión que tomó después de replantearse cómo quería presentar su identidad.

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“Fue increíble y me encanta”, aseguró la artista, quien explicó que por un tiempo se enfocó en mantener su cuerpo anterior y aceptarlo, al considerar que había algo de valor en la experiencia.

“Durante mucho tiempo he abrazado la parte de género expansivo de mí misma, y realmente quería intentar hacer que ese cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que había algo realmente genial y audaz en él”, admitió la estrella de cine.

Con el paso del tiempo, su perspectiva cambió y fue entonces que decidió someterse a la operación. La famosa no dio detalles sobre la técnica que se utilizó en la operación.

Hunter Schafer has undergone gender-affirming bottom surgery.



“I just had bottom surgery in December, which was amazing, and I love it so much,” Schafer told Elle magazine. “For a long time I’ve embraced the gender-expansive part of myself, and I really wanted to try to make… pic.twitter.com/9MpEXvitiF — Variety (@Variety) October 19, 2026

Sin embargo, sí contó que tras esto, tuvo que limitar de manera considerable sus movimientos para recuperarse. “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, explicó sobre las restricciones que tuvo durante el posoperatorio.

La transición de Hunter Schafer comenzó cuando ella tenía 14 años de edad y desde entonces, su experiencia personal ha formado parte de conversaciones públicas sobre identidad de género.

“Soy una mujer. Soy una chica”, afirmó en su más reciente entrevista con Elle. También reflexionó sobre la capacidad de evolucionar como “lo mágico de la rareza... a nivel ideológico, se trata de posibilidad y expansión y crecimiento, y estar en ese viaje y encontrarte a ti misma”.

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