Infancias trans en México: entre el reconocimiento y el debate social

Tania Morales (d.), fundadora de la Asociación para las Infancias Trans, en foto de archivo.

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)resolvió desde 2022 que es inconstitucional exigir la mayoría de edad para modificar la identidad de género en un acta de nacimiento, el debate sobre el reconocimiento de las infancias trans continúa dividiendo al país.

En el Mes del Orgullo, la conversación ya no gira únicamente en torno a los derechos de la comunidad LGBT+, sino sobre el reconocimiento legal de niñas, niños y adolescentes trans, un asunto que para organizaciones civiles representa el acceso pleno a los derechos humanos y, para sus opositores, una decisión que consideran prematura por las implicaciones jurídicas que tendría.

El Dato: el pleno de la SCJN concluyó que la restricción de edad vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad.

“¿ES NIÑA O NIÑO? NO SÉ, AÚN NO SABE HABLAR”. La frase de la escritora y dramaturga estadounidense Kate Bornstein resume uno de los principales planteamientos de quienes impulsan el reconocimiento de las identidades trans desde la infancia: la identidad de género no siempre coincide con el sexo asignado al nacer.

El libro Transexualidades, acompañamiento, factores de salud y recursos educativos, de Raquel (Lucas) Platero, explica que las personas trans son aquellas cuya forma de expresarse, vivir y relacionarse con el mundo no corresponde con las expectativas sociales asociadas al sexo que les fue asignado al momento del nacimiento.

El Dato: la SCJN, en marzo, invalidó el artículo 22 sobre “sea mayor de edad” en el estado de Guerrero, para acceder al trámite de rectificación de género en el acta de nacimiento.

La Consulta Infantil y Juvenil 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que participaron 10 millones 703 mil 505 niñas, niños y adolescentes, reveló que el 1.4 por ciento (equivalente a 148 mil 788 menores de entre seis y 17 años) no se identifica como hombre ni como mujer conforme al género asignado al nacer.

Especialistas en desarrollo infantil señalan que alrededor de los cuatro años las niñas y los niños comienzan a construir una noción estable de su identidad de género. En esta etapa exploran formas de vestir, jugar, relacionarse y expresarse, conductas que forman parte del desarrollo infantil y que no necesariamente determinan su identidad futura.

Para la Asociación por las Infancias Trans A.C., el principal reclamo no consiste en tratamientos médicos ni intervenciones quirúrgicas, sino en el reconocimiento administrativo de la identidad de género.

Su fundadora, Tania Morales Olvera, sostiene que un acompañamiento respetuoso implica reconocer el nombre y los pronombres elegidos por las infancias, además de generar espacios familiares, escolares e institucionales libres de discriminación.

La organización considera indispensable que el Estado mexicano permita el reconocimiento administrativo de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes sin necesidad de procesos judiciales, como una medida para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Para el diputado federal de Morena, Jaime López Vela, activista con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, el principal obstáculo no es jurídico, sino político.

En entrevista el legislador sostuvo que el Congreso local de Puebla, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría, ha postergado el debate por temor al costo electoral rumbo a los comicios de 2027 y por la presión ejercida por grupos conservadores.

“La agenda de la diversidad sexual siempre ha estado sujeta a estos vaivenes: ‘no estamos preparados’, ‘no es el momento’. Todo esto se puede revertir a partir de la información”, afirmó.

El legislador consideró necesaria una campaña pública que explique qué implica realmente el reconocimiento de las infancias trans para desmontar lo que calificó como desinformación.

Según López Vela, las infancias trans únicamente buscan que su documentación oficial corresponda con la identidad con la que viven cotidianamente.

“Lo único que piden es tener un documento que reconozca su identidad de género. Todo lo demás lo inventan; hablan de cambiarles el sexo a los niños, cuando de eso no trata la iniciativa”, sostuvo.

Organizaciones de derechos humanos insisten en que el reconocimiento legal de la identidad de género busca prevenir actos de discriminación en escuelas, hospitales, instituciones públicas y espacios cotidianos.

Por otro lado, sectores religiosos y grupos conservadores sostienen que cualquier modificación legal relacionada con menores de edad debe considerar su desarrollo integral y privilegiar el interés superior de la niñez.

Exigen Marcha del Orgullo con su recorrido histórico

| Por Claudia Arellano |

EL ZÓCALO capitalino se ha convertido en el punto donde convergen dos de los eventos públicos más importantes del año: el Mundial de Futbol 2026 y la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+. Mientras miles de aficionados al futbol se preparan para seguir los encuentros desde el Fan Fest instalado por las autoridades, decenas de organizaciones de la diversidad sexual advirtieron previo a la marcha de hoy que no permitirán que la logística mundialista modifique una tradición que ha tardado casi medio siglo en consolidarse.

“NO SE NEGOCIA”. Con esa frase, 53 organizaciones civiles resumieron su postura al exigir al Gobierno de la Ciudad de México garantizar que la movilización de este sábado concluya, como ocurre desde hace más de dos décadas, en la Plaza de la Constitución.

Aunque las autoridades aseguraron que el acceso peatonal permanecerá abierto, los colectivos consideran que la instalación de estructuras metálicas, escenarios, filtros de seguridad y zonas restringidas podría generar cuellos de botella que alteren el recorrido histórico de la marcha.

“La memoria, el presente y el futuro de nuestro movimiento no se negocian. El Zócalo es nuestro y a él llegaremos”, señalaron en un posicionamiento conjunto.

Sexta marcha Caravana por el Orgullo, celebrada en Oaxaca, el 20 de junio ı Foto: Cuartoscuro

Por primera vez, uno de los principales espacios de llegada de la marcha alberga simultáneamente un evento internacional que recibe a miles de aficionados.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la movilización sí podrá ingresar al Zócalo, las organizaciones solicitaron medidas adicionales para garantizar que el acceso sea libre, continuo y seguro.

Durante las últimas semanas se realizaron marchas en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Irapuato, Mexicali, Tijuana, Culiacán y Mazatlán, mientras que otras ciudades mantienen actividades culturales, académicas y comunitarias relacionadas con la diversidad sexual.

Para las organizaciones LGBTTTIQAP+, el mensaje es claro: “la celebración deportiva más importante del mundo no debe convertirse en un obstáculo para una movilización que forma parte de la historia de los derechos civiles en México”.

Este sábado 27 de junio, la Marcha del Orgullo 2026 en la CDMX comenzará en el Ángel de la Independencia, pasando por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, cruzando un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la Calle 5 de Mayo hacia el Zócalo de la CDMX.