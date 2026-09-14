¿Por qué detuvieron a Samuel Adrian, director del documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’?

El pasado 17 de mayo el creador de contenido Samuel Adrian estrenó su documental “Colombia: Fábrica de niños trans” por medio de una página web, y este domingo fue detenido al aterrizar en Colombia.

El director mexicano del documental “Colombia: Fábrica de niños trans” fue detenido este 13 de septiembre por la Policía Nacional en el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia.

El momento en el que Samuel Adrian es detenido por autoridades colombianas e ingresado a una camioneta para su traslado desde el aeropuerto quedó registrado en video, y este ya se encuentra en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida por el mismo Samuel Adrian, su detención al llegar a Colombia está relacionada con la publicación de su documental “Colombia: Fábrica de niños trans”.

URGENTE: Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso.



La Justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto después de que se negara a silenciar las denuncias de su documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, que expuso lo que ocurría… pic.twitter.com/P9RbraKus3 — Agustín Laje (@AgustinLaje) September 13, 2026

¿Por qué detuvieron a Samuel Adrián?

En mayo el creador de contenido compartió una notificación enviada por el Juzgado de Cali, en la que se le informaba que tenía una sanción de arresto por diez días, y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por “fraude a resolución judicial”.

Por medio de redes sociales, Samuel Adrian compartió que se encontraba en Panamá a punto de tomar un vuelo de conexión hacia Bogotá, Colombia, y que en caso de que sus seguidores estuvieran viendo el video, eso significaba que había sido arrestado.

Notificación del Juzgado Dieciseis Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali Valle del Cauca ı Foto: Captura de pantalla

“Pero si este video sale a la luz, para cuando tú lo estés viendo, ya habré sido privado de mi libertad por haberme negado a eliminar el documental ‘Fábrica de niños trans’. Así que por ahora me esperan diez días de arresto y una multa” dijo el creador de contenido.

Dijo que compartía el video ya que consideraba que la víctima en su arresto son “los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo”, pues él recuperará su libertad transcurridos los diez días de arresto.

“Si estos diez días de arresto sirven para que más personas conozcan lo que está ocurriendo, para darle luz a las verdaderas víctimas, y para que más padres abran sus ojos; entonces, que así sea” aseveró Samuel Adrian.

Además, pidió a sus seguidores que le hicieran llegar su video al presidente de Colombia, a quien pidió que; de ser posible, su equipo revise su caso, pues considera que la decisión de los jueces fue injusta.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la detención del director mexicano, y aseguró que el Congreso debe “legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.



Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

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