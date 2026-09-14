¿Quién es Samuel Adrian, director del documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’?

Samuel Adrian, director del documental “Colombia: Fábrica de niños trans” fue detenido este 13 de septiembre cuando se encontraba en el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia.

Durante la tarde del domingo, el también creador de contenido fue detenido por una sanción judicial, y el momento en el que un elemento de Policí Nacional lo ingresa a una camioneta para trasladarlo quedó registrado en video.

El arresto es consecuencia de su documental “Colombia: Fábrica de niños trans”, pues en este muestra contenido el que aparece el doctor, Mario Angulo, quien fue grabado con una cámara oculta.

URGENTE: Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso.



La Justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto después de que se negara a silenciar las denuncias de su documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, que expuso lo que ocurría… pic.twitter.com/P9RbraKus3 — Agustín Laje (@AgustinLaje) September 13, 2026

Luego de que el médico impulsara una acción legal contra a Samuel Adrian para que este retirara el material audiovisual de sus redes sociales y de una página web en un plazo de 48 horas, este recibió una notificación de arresto y una multa de 7 mil 200 dólares.

Por medio de sus redes sociales, Samuel Adrian compartió; el pasado 28 de mayo, que contaba con una orden de arresto, pues recibió una notificación por parde del Juzgado de Cali.

En dicho documento se señala que cuenta con una sanción de arresto por diez días, y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por “fraude a resolución judicial”.

¿Quién es Samuel Adrian?

Samuel Adrian es un creador de contenido que actualmente cuenta con 817 mil seguidores en su cuenta de instagram, y que el pasado 17 de mayo estrenó su documental “Colombia: Fábrica de niños trans”.

De acuerdo con el creador de contenido, en su documental; que es de libre acceso, se encuentra información sobre “lo que está sucediendo con la agenda trans en niños en América Latina”.

El movimiento “Somos Fundamento” compartió un breve comunicado en redes sociales en el que señaló que Samuel Adrian se encuentra cumpliendo la orden de arresto de diez días impuesta por el contenido de su documental.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió por medio de sus redes sociales un llamado al Congreso para “legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, haciendo referencia a lo denunciado por Samuel Adrian en su documental.

“La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños” apunta el presidente colombiano.

Ratificó que este tipo de decisiones no deberían estar solamente a cargo de los tutores de los menores de edad, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.



Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

Además del contenido que comparte en redes, Samuel Adrian tiene una página web llamada “Hombres con causa”, en la que ofrece un curso de autoayuda por mil 800 pesos para que los hombres dejen de consumir contenido para adultos “para siempre en tres pasos”.

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