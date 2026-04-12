Vinculan a proceso a mujer detenida en el AICM con cocaína oculta en botellas de shampoo

María “N”, mujer extranjera detenida con cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue vinculada a proceso por su presunta participación en el “delito de contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico al país”.

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), al detallar que durante la audiencia inicial un juez de control impuso a la mujer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de investigación complementaria .

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo vinculación a proceso contra María “N”, por su posible participación en el delito de contra la salud. Fue detenida en las inmediaciones de la sala de llegadas internacionales de la Terminal 2 del @AICM_mx, luego de revisar su equipaje… pic.twitter.com/O1tz7NM9Jg — FGR México (@FGRMexico) April 12, 2026

María “N”, procedente de Bogotá, Colombia, fue detenida el pasado 2 de abril en la Terminal 2 del AICM por elementos de la Secretaría de la Marina, en coordinación con personal de Aduanas y del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la Marina, la mujer transportaba presunta cocaína en 14 frascos que aparentaban contener productos cosméticos dentro de su equipaje.

Tras un análisis con equipo especializado, el contenido dio positivo a clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenida y, desde entonces, puesta a disposición de las autoridades competentes.

Este 11 de abril, la FGR ofreció más detalles sobre el aseguramiento, que ocurrió en inmediaciones de la sala de llegadas internacionales, luego de que una inspección en la banda de rayos X detectó “una situación inusual” en una de sus maletas.

Al interior del equipaje, las autoridades encontraron 14 botellas de shampoo, cuyo contenido fue sometido a pruebas que confirmaron la presencia de cocaína, con un volumen total de 2 litros con 398 mililitros.

Botellas de shampoo con cocaína aseguradas en el AICM. ı Foto: FGR

En un hecho similar ocurrido en el AICM, un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por autoridades federales con más de tres kilogramos de presunta cocaína oculta en una maleta.

Elementos de la Secretaría de Marina y personal de Aduanas aseguraron el equipaje tras interceptar al pasajero, proveniente de Bogotá, en la Terminal 2.

Al revisar la maleta, las autoridades detectaron un doble fondo, donde localizaron dos bolsas de plástico con aparente cocaína, con un peso aproximado de 3.295 kilogramos.

Posteriormente, una inspección con equipo especializado y pruebas colorimétricas confirmaron resultados positivos a probable cocaína, por lo que el detenido quedó a disposición de la FGR.

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cehr