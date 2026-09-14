Muere Ysidro Kagami Fujimori, primo de Keiko Fujimori, tras 15 días ‘desaparecido’

Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, falleció a los 67 años de edad, en una fecha y por causas imprecisas, pues la policía encontró su cuerpo en su departamento en Lima después de que vecinos y cercanos reportaran no haberlo visto desde hace aproximadamente 15 días.

La muerte de Ysidro Kagami Fujimori fue confirmada por la presidenta de Perú el domingo, quien dedicó un sentido mensaje a su familiar y aseguró que los servicios funerarios se realizarán en privado.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado. Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado”, escribió Keiko Fujimori en la red social X.

Ysidro Kagami pasó 15 días “desaparecido”; se desconoce su fecha de muerte

Fue el sábado 12 de septiembre cuando los agentes policiales ingresaron al domicilio de Ysidro Kagami en La Molina, en Lima, capital de Perú, y encontraron su cuerpo sin vida.

El ingreso policial ocurrió después de que vecinos de la zona residencial, quienes conocían a Ysidro, reportaran que habían pasado aproximadamente 15 días de no verlo entrar ni salir de su domicilio, lo cual les pareció sospechoso.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado.



Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 14, 2026

Así, la fecha de muerte del primo de la presidenta se desconoce y, de acuerdo con los primeros peritajes, el deceso podría haber ocurrido incluso antes de esos 15 días.

De la misma forma, se desconoce la causa de muerte del familiar de la presidenta. Días antes de su “desaparición”, Ysidro Kagami le había dicho a un guardia de seguridad de la residencial que se dirigía al hospital porque se encontraba “un poco mal de salud”, según expresó el trabajador a medios locales.

Sin embargo, se desconoce la causa del padecimiento que llevó a Ysidro al hospital, ni si esta fue la causa de su muerte.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. ı Foto: Reuters

¿Quién era Ysidro Kagami Fujimori, primo de Keiko Fujimori?

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, de 67 años, era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a su vez, es padre de la presidenta Keiko Fujimori. Es decir, Ysidro y Keiko eran primos .

A diferencia de su tío y su prima, Ysidro Kagami no contaba con actividad política, y se dedicaba más bien al sector privado. De acuerdo con su perfil en la red social LinkedIn, ejercía desde 2018 como “asesor de servicios de Tower and Tower SA”, una empresa dedicada a la gestión y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos.

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