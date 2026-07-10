Sheinbaum abre comunicación para reanudar relación con Perú; ‘sí tenemos intención’, asegura

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mostró receptiva a reanudar la relación diplomática con Perú, como también lo expresó la mandataria electa del país andino, Keiko Fujimori; no obstante, advirtió que la posición de México en contra de la detención contra el expresidente Pedro Castillo no cambiará.

Luego de que se oficializara su nombramiento como presidenta, Fujimori declaró: “de mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, las cuales se fracturaron desde 2024, ante el respaldo que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se expresó a Castillo, ante su destitución en contexto de golpe de estado, y porque también se le concedió asilo político a la exjefa de gabinete peruana, Betssy Chávez.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana aseguró que la intención de su gobierno es la misma, ya que recordó que la ruptura no fue declarada por la administración mexicana

“Sí, tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Ellos decidieron. Y qué bueno que tenga deseos, la presidenta hoy electa, -no sé si ya terminó todo el procedimiento no sé si el tribunal ya definió- la presidenta hoy electa, pues que tenga deseos de recuperar la relación con México”, comentó.

En este escenario, pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que estableciera comunicación con el nuevo equipo del gobierno peruano para iniciar la reconexión diplomática entre ambas naciones.

“Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar, para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación”, dijo.

En este marco, expuso una reciente resolución al interior de la Organización de las Naciones Unidas, que determinó que la detención que se hizo contra Pedro Castillo fue “arbitraria” y se debía ordenar su liberación.

Sheinbaum Pardo se expresó en respaldo de tal determinación y afirmó que, aunque hay toda la intención de recuperar la relación con Perú, la decisión respecto a lo ocurrido con Castillo no se modificará.

“Sí, de hecho lo manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente, de acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso. Es eh tan sencillo como eso, ¿no? Además de otras consideraciones, pero particularmente eso”, dijo.

Sostuvo: “Por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica, legal. Vamos a ver ahora la presidenta electa qué opina de este tema, cuál va a ser su posición. Nosotros dijimos, nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar”.

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FGR