Keiko Fujimori ofrece retomar relación con México; ‘Vamos a esperar’, dice Sheinbaum

La candidata electa, Keiko Fujimori colocó la relación con México entre las primeras pruebas diplomáticas de su futuro gobierno. A 19 días de asumir la Presidencia de Perú, la dirigente de Fuerza Popular ofreció reactivar el vínculo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero el mensaje llegó con una ruptura todavía abierta, un asilo político sin salida y una disputa sobre el caso del ex mandatario Pedro Castillo.

“Sí, de mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, declaró Fujimori tras participar en un acto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

La frase buscó marcar distancia del conflicto que dejó sin trato pleno a ambos países desde noviembre de 2025. Ese mes, Lima rompió relaciones diplomáticas después de que el gobierno mexicano otorgó asilo a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra de Castillo, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido al ex presidente.

Sheinbaum no respondió con una señal equivalente. En Palacio Nacional, la presidenta mexicana dijo que no ha tenido comunicación con Fujimori y recordó que la decisión de cortar el canal político salió desde Lima. “No he tenido comunicación. Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, afirmó durante su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum aclara que no ha tenido contacto con Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con Perú.

Reafirmó el Gobierno de México sigue firme al considerar que el expresidente peruano Pedro Castillo fue encarcelado ilegalmente. pic.twitter.com/UEQqJBmxtw — Monica Garza (@monicagarzag) July 8, 2026

El expediente de Chávez mantiene la presión sobre la relación bilateral. Su defensa pidió al presidente interino, José María Balcázar, el salvoconducto necesario para que la ex funcionaria pueda salir de la embajada mexicana en Lima, donde permanece desde hace meses.

Sheinbaum también sostuvo la postura mexicana sobre Castillo, destituido y detenido tras el intento de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022. La mandataria afirmó que su gobierno considera irregular el encarcelamiento del exmandatario y defendió esa lectura como una posición política declarativa.

“No es un invento, no es que hubiera una afinidad política. Tiene pruebas”, sostuvo la presidenta mexicana al referirse al proceso contra Castillo.

Fujimori ya había planteado en junio una normalización con México al hablar de “lazos de amistad” por encima de las diferencias. Su nueva declaración confirmó esa línea antes de su toma de posesión, prevista para el 28 de este mes.

Por ahora no existe una ruta pública para restablecer embajadas ni un contacto confirmado entre ambas presidentas. México y Perú aún coinciden en espacios regionales como la Alianza del Pacífico, pero el caso Chávez y la lectura sobre Castillo mantienen el principal freno diplomático.

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MSL