México insistirá a Perú por salvoconducto a Betsy Chávez, ante apertura de diálogo que busca Fujimori

Ante la búsqueda de una reapertura al diálogo con México que expresó Keiko Fujimori, quien encabeza a su favor los cerrados resultados electorales en Perú, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que uno de los temas a abordar sea el salvoconducto que su gobierno ha pedido para la exministra Betsy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en aquel país.

Esta semana, la derechista peruana dejó ver la intención de tener un nuevo acercamiento con México, al comentar que “hay lazos de amistad de se deben priorizar más allá de las diferencias”, pues aseguró que durante su gobierno se pondrá entre las prioridades el fortalecimiento de las relaciones y cooperación con otros países.

“Qué bueno, me parece muy bien”, dijo al respecto la mandataria mexicana, durante su mañanera en Palacio Nacional, y quien recordó que aún está en vilo la definición de quién ocupará la próxima presidencia en Perú, ya que los resultados fueron cerrados.

La relación entre ambos países se fracturó cuando en el sexenio pasado y el actual se respaldó al expresidente Pedro Castillo, acusado de provocar un autogolpe de Estado, a quien se le dio asilo en la embajada a la que fuerzas peruanas ingresaron por la fuerza para sustraerlo, lo cual derivó en una condena incluso internacional por representar una vulneración a la política internacional.

Luego de que celebró esta reapertura de Fujimori, Sheinbaum Pardo recordó que la exministr Chávez pidió asilo en México y se le concedió, pero el proceso no se ha concretado porque Perú no ha concedido el salvoconducto, sobre el cual se insistirá.

“Todavía hay en la embajada -que ya no es embajada en México porque está en este momento resguardada por Brasil, una persona del gobierno del presidente Castillo que está pidiendo asilo en México y que todavía no tiene el salvoconducto. Entonces, muy importante para nosotros que se dé este salvoconducto”, dijo.

También mantuvo el respaldo al expresidente Castillo, donde se pide respeto a su libertad.

No obstante, consideró que estos asuntos no deben de romper las relaciones entre ambos países y recordó que fue el gobierno peruano el que tomó la decisión de que así fuera.

“Y también nosotros tenemos una posición respecto a la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podamos, porque nunca pensamos nosotros en romper las relaciones. Fue el gobierno de Perú quien lo planteó de esta manera y siempre buscamos la mejor relación con todos los pueblos del mundo”, dijo.

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FGR