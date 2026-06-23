Keiko Fujimori se perfila como la presidenta de Perú; Roberto Sánchez acusa fraude

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja que parece irreversible en la segunda vuelta presidencial, mientras Roberto Sánchez rechaza los resultados preliminares y exige revisar votos emitidos en el extranjero.

La elección presidencial de Perú entró en una nueva etapa de tensión política luego de que Keiko Fujimori se colocara al frente del conteo oficial con una ventaja que luce prácticamente definitiva, mientras su adversario, Roberto Sánchez, denunció un supuesto fraude electoral y adelantó que no reconocerá un eventual triunfo de la candidata conservadora.

Con más del 99 por ciento de las actas contabilizadas, Fujimori supera por un estrecho margen a Sánchez, aunque la diferencia es superior al número de votos pendientes por procesar, según datos de las autoridades electorales peruanas.

De mantenerse esta tendencia, la líder de Fuerza Popular regresará a la primera línea política tras varios intentos fallidos por alcanzar la Presidencia.

- @KeikoFujimori reconoció los triunfos de la izquierda con márgenes estrechos, hoy le toca a la izquierda RECONOCER que "La China" es presidente de #Perú 🇵🇪🗳️ pic.twitter.com/ExCRWCfdC1 — Enver Conde Ferrer (@EnverConde) June 24, 2026

La contienda presidencial se definió voto por voto y mantuvo en suspenso al país durante varias semanas. Sin embargo, el avance del escrutinio terminó favoreciendo a Fujimori, quien logró consolidar una ligera ventaja gracias al respaldo obtenido en diversas regiones y entre los peruanos residentes en el extranjero.

La política peruana, hija del expresidente Alberto Fujimori, podría asumir la Presidencia el próximo 28 de julio si los organismos electorales confirman oficialmente los resultados tras resolver las impugnaciones pendientes.

El eventual triunfo representaría un importante regreso para Fujimori, quien anteriormente perdió tres elecciones presidenciales en segunda vuelta y se convirtió en una de las figuras más polarizantes de la política peruana.

Mientras el conteo se acerca a su conclusión, Roberto Sánchez aseguró que existieron irregularidades en el proceso electoral, especialmente en la recepción y procesamiento de los sufragios emitidos por peruanos en el extranjero.

El candidato sostuvo que solicitará la revisión de diversas actas y acusó que se está desarrollando un fraude que alteraría la voluntad popular. Además, adelantó que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori mientras no se resuelvan sus reclamos.

Las autoridades electorales han rechazado las acusaciones y mantienen que el proceso se realizó conforme a la ley. Asimismo, observadores internacionales señalaron que la jornada electoral transcurrió de manera ordenada y sin incidentes que comprometan la legitimidad de los resultados.

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MSL