Dan casa a familia propietaria del pato Merlín; ‘es una linda historia’, comenta Sheinbaum

Karla y sus hijos, dueños del pato Merlín, que se convirtió en la mascota popular del Mundial que México recibió este año, fueron beneficiados con un crédito de vivienda por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Con una videollamada durante la conferencia matutina, la comerciante capitalina dueña del ave anunció sonriente que dejó de vivir en un local y ahora ya cuenta con un hogar, de los que forman parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Contó que, hasta antes de que el pato se popularizara en el marco de la justa mundialista, vivía junto a sus hijos dentro de un local comercial sobre Dr. Vértiz y Arcos de Belén, lo cual no lo dio a conocer antes por temor a que la alcaldía los desalojara de ese sitio.

Explicó que cuando conoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al llevar a Merlín a la conferencia después de que se viralizó, la mandataria le consultó sobre si necesitaban algo y la respuesta fue: un hogar.

“Vivíamos en un local mi familia y yo. No decíamos esto por temor a que la delegación nos la pudiera quitar. Entonces siempre dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto. Entonces, un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me pidió, me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos de dónde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar. Y eso fue real, nos ayudó”, comentó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la mujer no pidió que se le regalara una vivienda, sino que se le permitiera contar con un crédito para pagar su casa, por lo cual se estableció contacto con el gobierno capitalino.

“Pregunté, ‘¿Qué necesitas Karla?’ y me dijo: ‘Si me puede ayudar para poder tener una casa que voy a pagar. No la quiero de regalo, sino quiero tener la oportunidad de tener una vivienda del bienestar que usted anuncia. Como en la Ciudad de México no estamos haciendo muchas viviendas del bienestar, sino la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México está haciendo vivienda a través del Instituto de Vivienda y ellos viven en la ciudad, pues hablamos con Clara, Hizo sus trámites y agradecemos mucho porque el día de ayer Clara le entregó su casa”, dijo.

Agregó: “Esta es una linda historia que queríamos platicarles. Ella vivía en efecto en un local en la calle con sus hijos. Y pues nos da mucho gusto poder eh hacer realidad este sueño para ella”.

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FGR