Detienen a Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont

Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Quintana Roo, según una ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Al detenido se le vincula con la red de desvío millonario y lavado de dinero adjudicada al despacho Álvarez Puga & Asociados, en el cual también está implicada la exconductora de televisión, cuyo paradero sigue formalmente desconocido.

🔴 El hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, Alejandro Mario 'N', quien es esposo de Inés Gómez Mon, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, informó el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC. https://t.co/30IoeFRPZt#Seguridad #Detención #México pic.twitter.com/iDFPoobzt9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 10, 2026

De acuerdo con la ficha del RND, emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mario fue detenido la noche del 9 de julio en Cancún, Quintana Roo, por la Policía Federal Ministerial.

Tras su detención, Álvarez Puga fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, como se lee en la ficha.

🔴Alejandro Mario ‘N’, hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún, Quintana Roo.



De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue arrestado la noche del 9 de julio. pic.twitter.com/kZKKmfSmNL — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2026

No se conocen más detalles de esta detención. Se espera que autoridades federales brinden más detalles en los próximos días.

Alejandro Mario Álvarez Puga, parte de presunta red de desvío de Victor Manuel e Inés

Aunque los detalles de la detención de Alejandro Mario son limitados, se presume que su detención respondería a su participación en la firma Álvarez Puga & Asociados, vinculada con una red de desvío y lavado de dinero.

Alejandro Mario fundó junto a su hermano Víctor Manuel la firma Álvarez Puga & Asociados en el año 2000.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, en imagen de archivo ı Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones previas de la Fiscalía General de la República (FGR), este despacho presuntamente operaba como el núcleo central para la creación de “empresas factureras o fantasmas”.

La investigación que pesa sobre la firma desde 2021 detalla la triangulación de casi tres mil millones de pesos provenientes de contratos públicos.

Se presume que Alejandro Mario formaba parte de la estructura organizativa que facilitó estas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Víctor Manuel Álvarez Puga con su esposa Inés Gomez Mont, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Ahora, Alejandro Mario está en espera de una imputación formal por parte del Ministerio Público de la Federación.

Víctor Manuel ya fue detenido; Inés Gómez Mont, si conocerse su paradero

En tanto, Víctor Manuel Álvarez Puga fue arrestado en Miami, Florida, a finales de 2025.

Sin embargo, su captura no fue ejecutada por las acusaciones penales en México, sino por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a una situación migratoria irregular.

Información de la detención de Víctor Álvarez Puga ı Foto: Captura de pantalla

Fue ingresado provisionalmente en el centro de detención Krome North en Florida.

La detención reactivó de inmediato las intenciones del Gobierno de México para conseguir su extradición y obligarlo a enfrentar la justicia mexicana. No obstante, las autoridades estadounidenses se han negado a entregarlo.

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