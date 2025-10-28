Cae Víctor Álvarez Puga en EU, prófugo tres años

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano que llevaba más de tres años prófugo de la justicia, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) autoridades migratorias de Estados Unidos el 24 de septiembre.

El esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento de Krome North, ubicado en las afueras de Miami, Florida.

Según documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Álvarez Puga está clasificado como persona deportable después de que agentes detectaran que carecía de documentación válida para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

El Dato: Inés Gómez Mont Arena es sobrina de Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, y de Miguel Gómez Mont, exdirector del Fonatur en el sexenio de Calderón.

El empresario solicitó su liberación bajo fianza ante la Corte de ese país, y hasta el momento las autoridades mexicanas no han aclarado si iniciarán los trámites de extradición. No obstante, EU podría determinar entregarlo a autoridades mexicanas vía deportación si consideran que representa un riesgo para su seguridad o si hay una ficha roja de Interpol ejecutable.

De acuerdo con el expediente, Álvarez Puga ingresó a EU el 14 de enero de 2021 con visa de no migrante autorizado a permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese año. Aunque en julio de 2021 salió hacia las Bahamas, no regresó mediante el vuelo programado, reingresó por barco el 10 de julio de 2021 sin ser inspeccionado por un oficial de migración, y desde entonces ha permanecido en el país.

El empresario solicitó asilo ante los servicios migratorios el 11 de julio de 2022, argumentando una supuesta persecución y temor de regresar a México debido a sus creencias políticas y su pertenencia a un grupo social particular.

2.6 millones de pesos pagó la conductora a las autoridades hacendarias

El 24 de septiembre de 2025, Álvarez Puga fue arrestado y detenido por el ICE bajo una orden de arresto, siendo trasladado al Centro de Detención Krome, donde permanece detenido. El ICE actualizó la base de su detención para justificarla bajo la autoridad de la sección 1225(b)(2)(A), alegando que ingresó sin inspección y, por lo tanto, fue elegible para detención obligatoria sin derecho a audiencia de fianza.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Álvarez Puga, al igual que a Inés Gómez Mont, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al ser pieza central de una organización criminal que desvió tres mil millones de pesos del erario mediante un esquema de empresas factureras.

La investigación señala que Álvarez Puga creó una red de compañías fantasma para simular operaciones comerciales y apropiarse de recursos destinados al equipamiento de centros penitenciarios federales. El caso involucra a 12 personas físicas, incluidos los imputados, y varias empresas que habrían servido para disfrazar los delitos como ganancias lícitas.

El juez Alberto Torres, de la Ciudad de México (CDMX), giró las órdenes de aprehensión el 14 de octubre de 2021.

En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron un cateo en las instalaciones del despacho Álvarez Puga y Asociados.

Las autoridades fiscales descubrieron que la firma asesoraba a empresas para registrar fraudulentamente a sus empleados como socios o cooperativistas, para evitar así el pago de prestaciones laborales, impuestos y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El escándalo tomó dimensión internacional en 2012 cuando The New York Times publicó una investigación en la que se reveló que las operaciones de asesoría del empresario encubrían una estructura de compañías apócrifas diseñadas para defraudar al fisco mexicano.

En 2016, la conductora Gómez Mont enfrentó acusaciones por omitir ingresos en sus declaraciones fiscales, situación que resolvió pagando 2.6 millones de pesos a las autoridades hacendarias.