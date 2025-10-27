¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga? Esposo de Inés Gómez Mont

Tras darse a conocer la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, muchos se cuestionan mayores detalles sobre el abogado que quedó preso por cuestiones migratorias en Estados Unidos. Te contamos más sobe él.

¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga?

Víctor Manuel Álvarez Puga es el esposo de Inés Gómez Mont, quien además es un abogado originario de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Junto a su hermano, eran dueños del despacho Álvarez Puga & Asociados.

¿Por qué detuvieron a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont? ı Foto: FB: Inés Gómez Mont

Según la descripción de la empresa en LinkedIn, los servicios principales que él manejaba eran “la estructura en la planeación fiscal, los amparos, la defensa fiscal, la gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual, así como en el campo agrario y el ambiental”, decía.

La pareja se casó en el año 2015 y en la fiesta estuvieron presentes los hijos de ambos, pues recordemos que ella tuvo 4 niños en su anterior matrimonio y él ya tenía 1 con una ex pareja.

“Nuestra boda fue supersencilla, en nuestra casa y rodeados de nuestros hijos y nuestras familias. Víctor es el amor de mi vida”, dijo Inés Gómez Mont en una entrevista para la revista ¡Hola! México.

Fue señalado hace cuatro años por su supuesta participación en una red de empresas fantasmas que fueron utilizadas para desvío de recursos, evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Por ello, desde hace tiempo había una orden de aprehensión contra la pareja y otros implicados en el delito fiscal. Ahora, se reveló que el abogado ha sido detenido, pero al parecer, no por los cargos que indica la ley mexicana.

Es poco lo que se sabe sobre el esposo de Inés Gómez Mont, ya que él no es una figura pública como la conductora. Sin embargo, cuatro años prófugo lo han convertido en un personaje tan polémico como su pareja.