La exconductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra en medio de la polémica ahora que se dio a conocer la detención de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por temas migratorios en Estados Unidos.

Después de cuatro años siendo prófugo de la justicia, la detención y posible extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga dio mucho de qué hablar. Ante esto, algunos se preguntan sobre qué pasa con la familia que ha formado Inés Gómez Mont y su pareja.

🚨#ÚLTIMAHORA | Detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Tras cuatro años prófugo, Álvarez Puga habría sido capturado y trasladado a un centro de procesamiento de inmigrantes

¿Quiénes son y cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont?

Una duda general es si todos los niños que aparecen en fotos de sus antiguas redes sociales forman parte de su familia directa. Ahora, te compartimos quiénes son sus hijos y cuántos tiene.

La presentadora tiene cuatro hijos de su primer matrimonio con Javier Díaz, con quien sostuvo una relación de 15 años. Por otro lado, con Álvarez Puga tuvo dos hijos, un niño y una niña.

El abogado por su parte, también estuvo casado y en dicho matrimonio recibió a su primer hijo. En total, son siete los hijos de ambos, a pesar de que no todos llevan la sangre de los dos, pero sí han sido quienes han acompañado a los menores a través de los años.

Los tres primeros son trillizos y se llaman Diego, Bruno y Javier. La siguiente en llegar fue Inés. Es poco lo que se sabe de los niños, que son menores de edad.