Detienen al esposo de Inés Gómez Mont tras 4 años prófugo

Un juez giró órdenes de aprehensión contra 10 involucrados en el caso de Inés Gómez Mont

Tras cuatro años siendo prófugo de la justicia, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, ha sido detenido y se dice que se encuentra en un centro de procesamiento de inmigrantes.

Según el periodista Darío Celis en su columna para un diario mexicano, Manuel Álvarez Puga habría sido apresado por no contar con una visa de trabajo, de turista o cualquier otro documento para respaldar su estancia legal en Estados Unidos.

Trascendió que habría sido detenido hace tres semanas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, mejor conocido como ICE. Ante ello, aseguran que se encuentra en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC.

Por ello, se dice que el esposo de Inés Gómez Mont podría ser deportado a territorio mexicano próximamente. Sin embargo, también se mencionan que habrían varios recursos legales para que permanezca en el país durante el litigio migratorio.

La publicación señalaba: “Él vivía tranquilo en Miami y, como todos los que se fugan aún con fichas rojas de Interpol, llevaba mucho tiempo viviendo allá”.

Recordemos que tanto Víctor Manuel Álvarez Puga fue señalado por su presunta participación en una red de empresas fantasmas conocidas como factureras, que fueron utilizadas para desvío de recursos, evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez-Mont ı Foto: larazondemexico

A pesar de ser señalado desde el 2021, el abogado se encontraba prófugo. A pesar de ello, Inés Gómez Mont y su esposo han dado de qué hablar en los últimos meses, cuando se reveló que recuperaron sus cuentas bancarias en marzo del 2025.

Asimismo, en febrero del mismo año, Paty Chapoy informó que la conductora la contactó para enviar condolencias por la muerte de Daniel Bisogno, lo que causó gran escándalo y dudas sobre el paradero de la famosa.

Recordemos que además de Víctor Manuel Álvarez Puga, la famosa Inés Gómez Mont también cuenta con una orden de aprehensión por presuntos delitos fiscales en México.