¿Por qué detuvieron a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont?

Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont, fue señalado hace cuatro años por su supuesta participación en una red de empresas fantasmas que fueron utilizadas para desvío de recursos, evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Por ello, desde hace tiempo había una orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont y otros implicados en el delito fiscal. Ahora, se reveló que el abogado ha sido detenido, pero al parecer, no por los cargos que indica la ley mexicana.

🚨#ÚLTIMAHORA | Detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Tras cuatro años prófugo, Álvarez Puga habría sido capturado y trasladado a un centro de procesamiento de inmigranteshttps://t.co/8bhGRMRq2N #InésGómezMont #Detención #Justicia pic.twitter.com/rwtxKRoVCB — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 27, 2025

Este es el motivo por el que detuvieron al esposo de Inés Gómez Mont

De acuerdo con lo que publicó el periodista Darío Celis en su columna para un diario mexicano, el infame personaje fue aprehendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Detienen al esposo de Inés Gómez Mont tras 4 años prófugo

Esto deja ver que se trataría de un asunto migratorio, pues se dice que el sujeto no contaba con una visa de trabajo, de turista o cualquier otro documento para respaldar su estancia legal en Estados Unidos.

De este modo, Puga se encuentra en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, un espacio para migrantes detenidos en Miami, Florida. Se dice que esto sucedió hace ya casi un mes.

. ı Foto: larazondemexico

De este modo, hay que mencionar que los cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada no tienen algo que ver con el proceso actual del detenido, quien se encuentra así por un asunto migratorio que ha abierto la posibilidad de una extradición al territorio mexicano.

La pareja conformada por Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fue acusada de delitos fiscales desde el año 2021; sin embargo, habían logrado evadir las diversas ordenes de aprehensión que recibieron. Hace pocos meses, se reveló querecuperaron sus cuentas bancarias.