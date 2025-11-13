Filtran foto de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, detenido

La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos tomó un nuevo giro después de que el medio Pie de Nota diera a conocer en exclusiva una fotografía policial del empresario, captada tras su ingreso a un centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida.

La imagen, que comenzó a circular ampliamente, muestra por primera vez el estado actual del esposo de Inés Gómez Mont y confirma visualmente su permanencia bajo custodia migratoria, en medio del proceso legal que enfrenta en territorio estadounidense.

Pie de Nota obtiene la foto policial de Álvarez Puga detenido por ICE ı Foto: IG: Pie de Nota

Álvarez Puga fue detenido el 24 de septiembre por autoridades migratorias debido a irregularidades en su estatus legal dentro de Estados Unidos.

Tras su captura, fue trasladado al Krome North Service Processing Center, una de las instalaciones más grandes del ICE en Florida, donde permanece a la espera de una audiencia programada para diciembre. Su defensa busca frenar cualquier intento de retorno a México, donde enfrenta múltiples acusaciones penales.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activas órdenes de aprehensión contra el empresario por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y participación en una red de empresas fantasma que habría desviado alrededor de tres mil millones de pesos del presupuesto federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Desde 2021, él y Gómez Mont fueron señalados como fugitivos tras no presentarse ante las autoridades mexicanas.

La foto policial difundida por Pie de Nota aporta un elemento visual clave al caso, que durante años se ha desarrollado entre documentos judiciales, órdenes de captura internacionales y versiones mediáticas, pero sin imágenes directas del estado actual del acusado.

Su aparición confirma el ingreso de Álvarez Puga al sistema estadounidense de detención migratoria y marca un punto de inflexión en la narrativa pública: después de años de especulación, el empresario enfrenta ahora un proceso formal que podría culminar en su retorno a México.

Con esta revelación, el caso Álvarez Puga–Gómez Mont vuelve al centro del debate público y jurídico, y la imagen difundida se perfila como una pieza relevante en la comprensión del proceso que ambos enfrentan desde hace más de cuatro años.

MSL