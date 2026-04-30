Movimiento Ciudadano solicita retiro de fuero a Rubén Rocha Moya, ante acusaciones de EU

Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC (izq.), pidió que se retire el fuero al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (der.).

Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron formalmente ante la Cámara de Diputados que se retire el fuero al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para permitir que sea investigado en el marco de las acusaciones de Estados Unidos en su contra, por presunto narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó que, junto con el diputado Gibrán Ramírez, se ha pedido ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados que se inicie el proceso de desafuero del gobernador de Sinaloa y de otros funcionarios involucrados.

Álvarez Máynez enfatizó que sería justo que tanto el gobernador como los funcionarios y legisladores señalados por Estados Unidos enfrenten este proceso sin fuero.

Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero.



Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero. pic.twitter.com/rdXnzXY2HS — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2026

“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, escribió Máynez en una publicación.

“Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero”, abundó, en X.

La publicación de Álvarez Máynez vino acompañada de un oficio en el que se lee una denuncia a nombre suyo contra Rubén Rocha Moya, así como Enrique Inzunza Cázares, Juan de Dios Gámez Mendívil y “servidores públicos del estado de Sinaloa”.

En el oficio se recuerda que los mencionados fueron señalados por autoridades estadounidenses “por su presunta participación en el delito de conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas en connivencia con la organización criminal transnacional denominada ‘Cártel de Sinaloa’”.

Hoy presentamos la solicitud de desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya, ante el Congreso de la Unión para que rinda cuentas ante la justicia.



Sinaloa lo reclama. Sinaloa lo merece. pic.twitter.com/l52N64PxAJ — Sergio Pío Esquer (@SergioPioEsquer) May 1, 2026

Posteriormente, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Pío Esquer, respaldó la medida a través de un video publicado en sus redes sociales.

“El día de hoy, desde MC estamos presentando en el Congreso la solicitud de desafuero del Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil”, dijo el funcionario en un video.

“Lo que está pasando en nuestro estado no es secreto para nadie. Hacer como que no pasa nada sería hundir aún más a nuestro estado en una crisis social, política y de seguridad que tantos años nos ha lastimado”, abundó.

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