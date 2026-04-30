Rubén Rocha Moya descarta pedir licencia y asegura que enfrentará acusaciones ‘sin temor’

El gobernador Rubén Rocha Moya confirma la construcción de la Facultad de Medicina en Guasave.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que no solicitará licencia para separarse del cargo pese a las acusaciones en su contra desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El mandatario estatal sostuvo que enfrentará los señalamientos “sin temor” y reiteró que se mantendrá en funciones mientras se desarrolla cualquier procedimiento legal.

El gobernador respaldó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que su postura se centró en la defensa de la soberanía nacional por encima de casos particulares. Desde su perspectiva, ese enfoque corresponde al papel de una jefa de Estado frente a señalamientos externos.

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Rocha salió a dar la cara y sus palabras tienen fondo para análisis:



•¿Licencia? “No adelantemos vísperas”.



•Sólo teme “tener vida suficiente para enfrentar un proceso judicial”.



•No habló con la presidenta; la vio en la TV.



•El respaldo es “a la soberanía” no a “fulano”. pic.twitter.com/n0nNYgOnP0 — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) April 30, 2026

“No hay nada que temer”, insistió, Rocha Moya dejó ver que no anticipa consecuencias legales inmediatas en su contra. Señaló que, en caso de que exista un procedimiento judicial, está dispuesto a darle seguimiento conforme a derecho y en los tiempos que establezcan las autoridades.

Bajo esa lógica, el mandatario insistió en que no hay elementos que lo involucren en actividades ilícitas y utilizó una frase recurrente en su discurso: quien nada debe, nada tiene que temer. También llamó a no adelantar conclusiones y a esperar a que cualquier proceso se desarrolle en su momento.

El caso surge luego de que autoridades estadounidenses señalaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre los señalamientos se incluyen posibles delitos relacionados con tráfico de drogas y corrupción.

El caso de Rubén Rocha Moya se mantiene en desarrollo y podría escalar en el terreno político y diplomático. Por ahora, el gobernador mantiene una línea discursiva firme: no dejará el cargo, no anticipa culpabilidad y enfrentará cualquier señalamiento dentro del marco legal.

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MSL