Sheinbaum lamenta muerte de ‘Chela’, su exprofesora de la escuela: ‘Sigamos su ejemplo’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lamentó el fallecimiento de “Chela”, quien fue su profesora durante su época estudiantil, a quien dedicó un sentido mensaje en el que llamó a “seguir su ejemplo” y “amar la educación”.

A través de redes sociales, Sheinbaum publicó una fotografía de un mensaje escrito a mano en el que se lee una dedicatoria a una mujer que identificó como “mi maestra Chela, mujer y docente excepcional”.

En el mensaje, la presidenta lamenta el fallecimiento de la mujer, y asegura que tanto a ella como a sus excompañeros de la escuela les dejó un legado de amor, pasión por el aprendizaje y alegría.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

“Hoy falleció mi maestra Chela. Mujer y docente excepcional. Formó decenas de generaciones [...] con profundo amor por el conocimiento. Nos enseñó a cuestionar, a aprender de una forma distinta”, se lee en el mensaje autógrafo compartido por la mandataria federal.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum llamó a “todas y todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy” a continuar el legado de “Chela”, y mantener la pasión por el aprendizaje y la capacidad de “construir un mundo mejor”.

“A todas y todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy: sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñaron Pepe y Chela”, escribió Sheinbaum en su mensaje.

A la maestra Chela. pic.twitter.com/j6YV4wneLG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

Finalmente, la mandataria federal dedicó un mensaje a “Elisa y familia”, a quienes no identificó, pero se presume que serían familiares de la docente fallecida.

“Querida Elisa y familia, mi corazón está con ustedes”, concluyó la mandataria federal.

Recordar que Claudia Sheinbaum estudió su formación básica en la escuela Manuel Bartolomé Cossío, para posteriormente ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se graduó como Física en 1989 y, posteriormente, como Maestra en Ingeniería Energética en 1991, y como Doctora en Ingeniería en Energía en 1995.

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