Publica mensaje autógrafo

Sheinbaum lamenta muerte de ‘Chela’, su exprofesora de la escuela: ‘Sigamos su ejemplo’

Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en donde lamentó el fallecimiento de “Chela”, una de las profesoras durante su etapa estudiantil

Claudia Sheinbaum lamentó fallecimiento de "Chela", maestra durante su etapa estudiantil.
Claudia Sheinbaum lamentó fallecimiento de "Chela", maestra durante su etapa estudiantil. Foto: Cuartoscuro / @claudiashein
Por:
Arturo Meléndez

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lamentó el fallecimiento de “Chela”, quien fue su profesora durante su época estudiantil, a quien dedicó un sentido mensaje en el que llamó a “seguir su ejemplo” y “amar la educación”.

A través de redes sociales, Sheinbaum publicó una fotografía de un mensaje escrito a mano en el que se lee una dedicatoria a una mujer que identificó como “mi maestra Chela, mujer y docente excepcional”.

En el mensaje, la presidenta lamenta el fallecimiento de la mujer, y asegura que tanto a ella como a sus excompañeros de la escuela les dejó un legado de amor, pasión por el aprendizaje y alegría.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

“Hoy falleció mi maestra Chela. Mujer y docente excepcional. Formó decenas de generaciones [...] con profundo amor por el conocimiento. Nos enseñó a cuestionar, a aprender de una forma distinta”, se lee en el mensaje autógrafo compartido por la mandataria federal.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum llamó a “todas y todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy” a continuar el legado de “Chela”, y mantener la pasión por el aprendizaje y la capacidad de “construir un mundo mejor”.

“A todas y todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy: sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñaron Pepe y Chela”, escribió Sheinbaum en su mensaje.

Finalmente, la mandataria federal dedicó un mensaje a “Elisa y familia”, a quienes no identificó, pero se presume que serían familiares de la docente fallecida.

“Querida Elisa y familia, mi corazón está con ustedes”, concluyó la mandataria federal.

Recordar que Claudia Sheinbaum estudió su formación básica en la escuela Manuel Bartolomé Cossío, para posteriormente ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se graduó como Física en 1989 y, posteriormente, como Maestra en Ingeniería Energética en 1991, y como Doctora en Ingeniería en Energía en 1995.

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