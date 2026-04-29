Sheinbaum anuncia acuerdo con la industria siderúrgica

En el marco del Plan México, implementado para fortalecer las cadenas de suministro dentro del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un acuerdo con la industria siderúrgica nacional, para que el Gobierno Federal priorice la compra y el uso del acero hecho en México, con lo cual además se espera abonar a reducir las compras que se hacen al extranjero.

Al arranque de su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo calificó la firma de este convenio como histórica y aseguró que llevará a una mejora en las condiciones del país.

“Es una firma, quizá nunca se ha hecho una firma así, es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El objetivo, como saben, es el plan México. El plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

El cumplimiento de este acuerdo será vigilado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de la titular Raquel Buenrostro, para que las acciones se lleven con apego a las leyes correspondientes y que cada una de las partes cumpla con lo comprometido.

“Ella está aquí porque ella va a ser la garantía de que todo se haga no solo de acuerdo a la ley, sino que realmente se cumpla lo que nos estamos comprometiendo aquí. Que es que esencialmente lo que compre el Gobierno, con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México. Eso es en pocas palabras. Raquel va a ser la guardiana de que el acuerdo se cumpla”, declaró.

Este convenio fue suscrito por tres cámaras empresariales: la Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), junto a 19 instituciones gubernamentales, para que en la construcción de infraestructura a su cargo se actúe con apego a este acuerdo.

Buenrostro Sánchez explicó que el objetivo es desarrollar los mecanismos para garantizar la industrialización del país, en apego al Plan México, con lo que también se espera un mayor fomento al empleo y el crecimiento económico.

“Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se promueve el desarrollo de la producción nacional y como lo acaba de mencionar la presidenta, el Plan México también busca aumentar el contenido nacional, incrementar la producción nacional que tenga mayor valor agregado y así como que las compras públicas sean una palanca de desarrollo para el país”, dijo.

El acuerdo tiene tres componentes, donde el primero tiene que ver con las contrataciones públicas por medio de una coordinación entre todas las instituciones públicas y privadas, para garantizar basto, calidad, precios justos y por lo tanto fomento de la industria. A la vez, contempla incentivos para promover este tipo de contrataciones en donde, además, se buscará un diálogo entre la industria del acero y la de construcción.

El segundo eje es acerca de la política industrial, en donde se “defenderán” las prácticas leales, promoción de proveedores y una estrategia para sustituir las compras que se hacen al extranjero.

El tercer eje es el de financiamiento, con el cual se consideran incentivos para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano.

El compromiso del sector privado siderúrgico es el de garantizar productos de calidad, asegurar el abasto y entregas oportunas y ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado. En tanto, el sector de la construcción se comprometió a impulsar una mayor incorporación del acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, subrayó que esta industria juega un papel relevante para abonar a la autonomía del país e incluso la seguridad de la cadena productiva, por lo que a partir de ahora, desde el Gobierno haya una conciencia de que “no nada más el precio, importa mucho dónde se hace”.

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FGR