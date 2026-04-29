Aguascalientes logra pacto con Japón

TERE JIMÉNEZ, ayer, en una reunión con representantes de Jica en México.

CON EL OBJETIVO de fortalecer la cooperación internacional e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para el estado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Chiaki Kobayashi, director general de la Oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica, por sus siglas en inglés) en México.

En el encuentro, Jiménez y Kobayashi acordaron fortalecer la cooperación en temas estratégicos enfocados a la innovación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la industria, para consolidar proyectos que contribuyan al crecimiento económico de Aguascalientes.

En ese sentido, acordaron dar continuidad a los proyectos de cooperación técnica en sectores estratégicos, particularmente, en la industria automotriz y la electromovilidad, y al fortalecimiento de las capacidades locales mediante la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capital humano especializado.

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La mandataria destacó la importancia de estrechar vínculos con organismos internacionales para posicionar a la entidad como un referente tanto a nivel nacional, como internacional, al aprovechar su dinamismo y vocación productiva.

Tere Jiménez consideró que, con estas alianzas, su administración reafirma la posición de un Aguascalientes confiable para la colaboración internacional y el desarrollo industrial avanzado: “Seguiremos construyendo alianzas que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y mejores condiciones para todas y todos”.