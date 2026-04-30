Aduaneros refuerzan compromiso con ética y transparencia en el sector

Evento de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

El papel de los agentes aduanales como actores estratégicos en la defensa de la economía nacional fue reafirmado por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que además respaldó la transparencia como un principio esencial del Estado mexicano, tras el inicio de la campaña de Declaración Patrimonial 2026 por parte del gobierno federal.

La rendición de cuentas es indispensable para sostener la confianza pública, enfatizó el organismo que agrupa a más de 860 agentes aduanales en el país, al subrayar que el gremio no solo es auxiliar del Estado mexicano, sino una pieza clave en la primera línea de defensa de la economía, al incidir directamente en el comercio exterior, la seguridad y la recaudación.

El presidente de la confederación, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que “el agente aduanal cumple una función estratégica para el país”, al tiempo que subrayó que la transparencia no puede considerarse opcional, sino un principio básico en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Al reiterar que su postura se basa en el respeto al marco legal, la responsabilidad institucional y la construcción de soluciones mediante el diálogo con las autoridades, la CAAAREM precisó que no promueve acciones como los supuestos amparos individuales o civiles difundidos en diversas versiones.

La obligación de cumplir estrictamente con la ley para quienes operan bajo una patente otorgada por el Estado fue destacada por el organismo, que además refrendó su compromiso con la legalidad, la profesionalización y la ética en el ejercicio de sus funciones.

En el marco de la coordinación que mantiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, privilegiando el diálogo técnico y la colaboración institucional, la confederación informó que el próximo 6 de mayo agentes aduanales acudirán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde presentarán avances en modernización y digitalización aduanera para fortalecer la eficiencia y transparencia del comercio exterior mexicano.

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FGR