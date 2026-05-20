¿Dónde está Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont?

El abogado Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, y es señalado en México por presunto desvío de recursos durante sexenios anteriores; en 2025 se ordenó su deportación pero esta fue negada.

En septiembre del 2025, Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por irregularidades con sus documentos migratorios.

Además, el esposo de Inés Gómez Mont es señalado por las autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada con fines de defraudación fiscal, cometida durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

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Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que Estados Unidos no ha concedido la extradición del empresario vinculado a una red de factureras.

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont ı Foto: Especial

¿Dónde está Víctor Álvarez Puga?

De acuerdo con la información que se conoce, el abogado chiapaneco se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de Servicio de Krome North, ubicado en Miami, Florida.

El esposo de la conductora Inés Gómez Mont fundó el despacho jurídico Álvares Puga & Asociados junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga, en el que se especializaban en temas relacionados con materia tributaria.

La firma de abogados y contadores tenía presencia en más de 45 ciudades del país, y en sus despachos ofrecían servicios de estructura en la planeación fiscal, amparos, defensa fiscal, gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual; además del sector agrario y el ambiental.

Información de la detención de Víctor Álvarez Puga ı Foto: Captura de pantalla

Se presume que Álvarez Puga está relacionado con una red de empresas fantasma y la transferencia de un rancho de lujo a un exfuncionario de Michoacán; el predio se encuentra en Palm Beach, Florida.

Además, dichas empresas también están vinculadas con presuntos contratos simulados, mismos que fueron utilizados para desviar un estimado de 3 mil millones de pesos de recursos del sistema penitenciario federal.

Tanto Víctor Álvarez Puga como Inés Gómez Mont comenzaron a quedar fuera del ojo público desde el 2019, luego de que fueran señalados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y cuentan con órdenes de aprehensión desde 2021.

En septiembre del 2021 Inés Gómez Mont publicó un comunicado por medio de sus redes sociales, en el que apuntaba que “a pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.”

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