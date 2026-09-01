Caen nueve personas con armas y droga en Sinaloa, entre ellos cuatro colombianos y un cubano

Autoridades estatales y federales detuvieron 9 personas por en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante un operativo en el que también aseguraron fusiles de asalto, cartuchos, equipo táctico y presunta marihuana.

El despliegue ocurrió en el poblado de Agua Verde, donde las autoridades detectaron un inmueble en el que se encontraban civiles armados. Ante esta situación, implementaron un operativo que derivó en la aprehensión de nueve personas.

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres, una de ellas menor de edad, así como cuatro hombres colombianos y otro de nacionalidad cubana.

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Durante el operativo, las autoridades aseguraron 9 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62x39 milímetros, además de 54 cargadores y un total de 2 mil 620 cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, aseguraron 9 chalecos tácticos y 10 placas balísticas, y decomisaron 5 kilogramos de presunta marihuana.

Presentación del armamento, cartuchos, cargadores y droga, tras el aseguramiento en El Rosario, Sinaloa. ı Foto: sspsinaloa.gob.mx

Tanto las personas detenidas como los artículos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) “para las investigaciones y diligencias correspondientes”.

En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, como parte de las acciones coordinadas del Grupo Interinstitucional.

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cehr