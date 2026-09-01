Azucena Cisneros destaca inversión de 3 mil mdp con el Plan Oriente

La vida de miles en Ecatepec, Estado de México, mejora con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. El Plan Integral de la Zona Oriente destina este capital a proyectos clave: abasto de agua, infraestructura educativa y de salud, y senderos seguros.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó estos avances en su conferencia semanal, coincidiendo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ecatepec se posiciona como punto central en la agenda nacional.

El Plan Oriente invierte más de mil 700 millones de pesos en agua potable. Hoy, el 80% de Ecatepec cuenta con suministro del vital líquido, un aumento desde el 35% inicial. Se rehabilitaron 71 pozos y se construyó el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con cinco millones de litros de capacidad.

Por estos logros, la alcaldesa Cisneros declaró a Sheinbaum como “la presidenta del agua en Ecatepec”. Además, más de medio millón de ecatepenses reciben apoyos federales de bienestar (adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y estudiantes), convirtiendo a Ecatepec en el municipio con más apoyos a nivel nacional.

Los apoyos financieros forman parte de la estrategia federal coordinada a través del Plan Integral de la Zona Oriente. ı Foto: Especial.

La recuperación del espacio público es clave. Se intervinieron más de 444 kilómetros de vialidades (Insurgentes, Revolución y Nacional), mejorando parques y camellones. Además, se construyeron 305 Senderos Seguros, ofreciendo mayor tranquilidad a los transeúntes.

El Plan Oriente impulsa la construcción de planteles como el CBTis 29, el Bachillerato Nacional Margarita Maza y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En salud, el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec iniciará rehabilitación en octubre de 2026; se planea una clínica de hemodiálisis y 24 millones de pesos rehabilitan 29 unidades médicas.

Cisneros Coss reiteró el trabajo conjunto con el gobierno del Estado de México y anunció un plan de regularización para certeza jurídica a familias. “Con el Plan Oriente hemos recibido más de 3 mil millones de pesos para obras y agua. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? En Ecatepec somos más claudistas que nadie”, concluyó.

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JVR