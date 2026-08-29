Azucena Cisneros repavimenta más de un kilómetro de vialidades abandonadas por 30 años en Ecatepec

Azucena Cisneros encabeza la entrega de vialidades e infraestructura rehabilitada en colonias de Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó más de un kilómetro de repavimentación de las avenidas Tórtolas, Oriente 6 e Ignacio Zaragoza, que cruzan las comunidades Adolfo Ruiz Cortines, Izcalli Jardines y San Martín de Porres, vialidades que durante 30 años no recibieron mantenimiento adecuado.

“Vamos a lograr vivir como nunca en la historia de Ecatepec. Ustedes llegaron aquí con la ilusión de forjar una familia. Aquí está su patrimonio, que tanto les ha costado y lo único que va a pasar es que va a subir la plusvalía porque vamos a seguir avanzando”, afirmó Cisneros Coss.

La alcaldesa recorre las inmediaciones del deportivo Uvva tras los trabajos de renovación de espacios comunitarios. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Doris Andrade Gómez, de la colonia Ruiz Cortines, relató que “durante 38 años estuvimos en malas condiciones, especialmente el drenaje, también lo de la red hidráulica. Desafortunadamente las fallas del drenaje ocasionaban socavones, hundimientos y encharcamientos de agua de lluvia y de drenaje”.

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Agregó: “Estamos muy contentos, agradecerle a la presidenta Azucena Cisneros. Yo, como representante de la calle Oriente 6, estamos muy agradecidos con ella porque nos voltearon a ver después de muchos años”.

Miriam Domínguez Cruz, delegada del fraccionamiento Izcalli Jardines, igualmente reconoció el trabajo de Cisneros Coss en las comunidades, cuyos cambios son notables.

“Esta avenida estuvo abandonada por muchas administraciones, la dejaron raspada en administraciones anteriores, desde hace 6 años. Jamás se concluyeron los arreglos, las pavimentaciones, había muchos daños estructurales tanto en casas, banquetas. La verdad el trabajo que está realizando ella es impresionante, se está viendo el cambio real”, reiteró.

Vecinos de Ruiz Cortines e Izcalli Jardines acompañan la supervisión de obras viales tras décadas de abandono. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss inauguró las avenidas Tórtolas, en Ruiz Cortines, y Oriente 6, en Izcalli Jardines, de 748 metros lineales, cuyo camellón separa ambas comunidades, así como Ignacio Zaragoza, de 414 metros de longitud, que llega hasta San Martín de Porres.

Las avenidas repavimentadas cuentan con iluminación, poda de árboles, siembra de plantas, cambio de brocales y reparación de bocas de tormenta, además de que fueron debidamente balizadas, en trabajos integrales realizados por diversas áreas del gobierno municipal, como Obras Públicas, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Civil y Bomberos, entre otras.

Autoridades municipales entregan repavimentación integral y alumbrado en las avenidas Tórtolas y Oriente 6. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss también entregó la rehabilitación del parque del deportivo Unión de Vecinos de Valle de Anáhuac (Uvva), ubicado en el fraccionamiento Valle de Anáhuac, que fue pintado e instalaron juegos infantiles en beneficio de cientos de habitantes de la comunidad.

“Estamos cambiando Ecatepec. Aquí está una realidad, la vida de la gente ha cambiado. Estamos en esta lucha por los territorios”, dijo la presidenta municipal, quien jugó una “cascarita” de basquetbol en el deportivo, junto con colonos.

La alcaldesa recorre las inmediaciones del deportivo Uvva tras los trabajos de renovación de espacios comunitarios. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Maribel Padilla Nieto, habitante de Valle de Anáhuac, consideró que “está bien que traten de rescatar los parques porque son para bien de toda la comunidad y de nuestros hijos”, en tanto que Claudia Burgos Bernardino, destacó que “se nota que ha habido un cambio, tanto en los deportivos pequeños como en los más grandes”.

El profesor Martín Chávez Delgado, encargado de la escuela de futbol Pitbull House, dijo que decenas de niñas, niños y adolescentes acuden al deportivo para aprender diversas disciplinas; “sacamos a los niños de las calles y fomentamos el deporte”, mencionó.

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