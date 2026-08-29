Ataque con explosivos deja una mujer y un policía herido en límites de Aguascalientes y Zacatecas

Presunto ataque con explosivos contra policías en Villa García, Zacatecas, el 29 de agosto de 2026.

Un ataque con explosivos registrado este sábado dejó como saldo una mujer y un policía de Zacatecas herido en los límites con el estado de Aguascalientes.

La agresión ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre la carretera estatal 47, en dirección al municipio de Villa García, Zacatecas, en las inmediaciones de la localidad San Rafael de Ocampo, municipio de Asientos, Aguascalientes.

El secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, al confirmó que una mujer civil y un elemento resultaron lesionados, que ya recibían atención médica y que su estado de salud es “estable”.

“En estos momentos el despliegue y el operativo de todas las instituciones de seguridad continúa”, señaló en su cuenta de Facebook, donde pidió a la población atender las instrucciones de las autoridades.

Videos difundidos en redes sociales muestran un vehículo calcinado sobre la carretera estatal 47, así como parte de un terreno con pasto hierbas secas carbonizadas.

Off-duty police officers from Zacatecas were traveling on the road between San Rafael de Ocampo, Aguascalientes, and Villa García, Zacatecas, when one of their vehicles set off an explosive device.



One officer was injured. The blast prompted a large deployment of federal forces… pic.twitter.com/LtIfBpMh9M — Cartel Watch (@CartelWatchNet) August 29, 2026

Posteriormente, Reyes Mugüerza informó la detención de una persona originaria de Aguascalientes como presunta responsable de la agresión.

Al respecto, señaló que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas como la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes trabajan para determinar en qué entidad ocurrieron los hechos exactamente, y para “establecer si su inicio tuvo lugar en territorio de Zacatecas o de Aguascalientes”.

Segundo ataque con explosivos en menos de una semana

Este es el segundo ataque con explosivos contra policía estatales ocurrido en menos de una semana en Zacatecas.

El pasado 27 de agosto, dos uniformados resultaron lesionados tras un ataque con artefactos explosivos a la altura de la comunidad San Luis Cusquite, en el municipio de Tabasco.

Ocurrió sobre la carretera federal 54, cuando corporaciones de seguridad se dirigían a la cabecera municipal de Jalpa.

“... en el trayecto, las unidades que iban a realizar el operativo fueron objeto de una agresión con explosivos , detonaron dos, afortunadamente sólo hay daños materiales, hay dos compañeros que tienen lesiones menores y que ya son atendidos”, explicó entonces el secretario General de Gobierno.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, descartó que se tratara de un enfrentamiento y calificó los hechos como una “reacción” de grupos criminales a operativos de las autoridades.

“En la vía se detectó que había todavía algunos explosivos sin detonar y no queremos daños mayores ni queremos, sobre todo, que haya lastimados”, dijo.

Con información de Alan Gallegos.

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cehr