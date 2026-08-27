Cae mando en Zacatecas por plagiar a menor

EN ZACATECAS, autoridades federales y estatales detuvieron al director de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Pedro Humberto “N”, y al policía municipal Marco “N”, por secuestro agravado y abuso de autoridad.

De acuerdo con las investigaciones, a ambos servidores públicos se les acusa por la privación ilegal de la libertad de una adolescente, a quien habrían entregado a un grupo del crimen organizado.

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la investigación contra los elementos de seguridad se derivó de un operativo realizado en este mismo municipio el 19 de agosto, cuando 10 personas fueron detenidas con armamento y drogas, y una menor de 16 años retenida.

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Agregó que el mando policiaco “en ningún momento se sometió a los exámenes de control de confianza; es decir, era una persona no acreditada”.

El Dato: EN EL MUNICIPIO de Tepechitlán, en Zacatecas, se reportó ayer un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional, que dejó un saldo de cuatro sicarios sin vida.

Sin embargo, Manuel Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), declaró que Pedro Humberto “N”, detenido por secuestro agravado y abuso de autoridad, contaba con un examen de control de confianza vigente.

“Decirles que del director detenido, sus controles estaban vigentes. ¿Qué pasó? Pues cada tres años el personal se evalúa y en tres años cualquiera puede tomar decisiones equivocadas, ¿verdad?

10 detenidos en Juchipila en fechas recientes

“Entonces, decirles que cada quien toma decisiones personales. Cuando él asistió, cumplió con los requisitos de ley. Eso sí se los puedo decir, porque no hubo nada que pudiera alterar algún resultado. No se puede, además. Entonces, este es un policía que, efectivamente, tomó su decisión”, dijo.

El funcionario añadió que se van a reforzar las evaluaciones para los mandos de las policías municipales y desde el SESP insistirán con los presidentes municipales en que “se disciplinen a los lineamientos” del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).