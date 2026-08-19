Zacatecas: Hasta afines a Morena acusan “agandalle” de pluris en nueva reforma

Los cambios a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso local, provocó que hasta sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) los acusaran de “traición” y de “agandallar” los espacios legislativos, y que la oposición anunciara que promoverán una acción de inconstitucionalidad para echar abajo la reforma.

La enmienda, aprobada con 16 votos a favor (10 de Morena, tres del PVEM, dos de Nueva Alianza y uno del PRD) y 11 en contra, incluidos votos de diputados del PT, modifica la manera en que se conformará la lista de 12 legisladores de representación proporcional (pluris o plurinominales): seis serán propuestas de los partidos, como normalmente ocurría, aunque el grupo de los otros seis se integrará con los candidatos que perdieron su elección por el principio de mayoría relativa, pero que obtuvieron una alta votación.

EL DATO: UNA ACCIÓN de inconstitucionalidad es un juicio que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar si una ley o norma va en contra de la Constitución.

Las reacciones de los aliados de Morena en contra de la reforma no tardaron en llegar, al advertir que va en contra de las minorías, como es su caso. La dirigencia nacional del PVEM anunció la expulsión de ese instituto político de sus tres diputados en la legislatura local —Lyndiana Bugarín Cortés, Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco—, quienes el domingo pasado se sumaron a la votación de la bancada morenista para aprobar el dictamen.

En la notificación, se expone que las diputadas y el diputado que integraban el grupo parlamentario del PVEM han dejado de pertenecer a esta organización política nacional y de Zacatecas. Con esa decisión, quedó además disuelta la bancada del Partido Verde en el Congreso de Zacatecas. La dirigencia argumentó que los diputados se apartaron de la línea política y de los principios de la organización.

Además, el coordinador de los diputados federales del Partido Verde, Carlos Puente Salas, acusó a su aliado Morena de cometer una “traición” al aprobarse dicha modificación legal.

ESTO SÓLO habla del autoritarismo de Morena, pero también de su ineficiencia, su ineficacia, haciendo todo mal; o sea, sólo porque tienen números para aprobar una reforma secundaria, porque es para lo que les da en Zacatecas CLAUDIA ANAYA, Senadora del PRI



LO QUE ACUSO es una traición a los aliados (PVEM y PT), en la cual, sabiendo la posición en la cual nuestros partidos no transitamos, construyen una mayoría para sacarlo así CARLOS PUENTE, Diputado federal del PVEM



Puente calificó la operación como un “domingazo” y un “madruguete”, al considerar que los cambios podrían debilitar la representación de las minorías, y pidió no modificar las reglas electorales para afectar la pluralidad del Congreso.

Además, ayer se anunció que el bloque de partidos de oposición, conformado por Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Revolucionario Institucional (PRI), promoverán el recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de la enmienda consumada el domingo pasado. A ellos se sumó el PT y señalaron que buscan que el Partido Verde pueda también suscribir la impugnación.

Conformación actual de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas (2024-2027), con una clara mayoría. ı Foto: Especial

En conferencia de prensa, Carlos Peña Badillo, dirigente estatal del PRI y diputado local, explicó que tendrán 30 días para interponer este recurso y consideró que hubo violaciones constitucionales en el proceso de aprobación de la reforma.

En entrevista con La Razón, la senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Edith Anaya Mota, explicó que la reforma electoral aprobada es inconstitucional, ya que la manera en la que se escoge a los diputados de representación proporcional se establece en la Constitución local y no en la Ley Electoral, que fue lo que se modificó y que contraviene a la máxima normativa.

“¿Qué es lo que hacen los diputados? Hacen una reforma a la ley electoral, que es una ley secundaria, la cual tiene o debe de tener lo mismo que dice la Constitución, más otras especificidades, y cambian sólo la ley secundaria, no cambian la Constitución. Entonces, lo que hicieron es inconstitucional”, dijo la senadora.

La legisladora federal consideró que el debate sobre la manera en que deben distribuirse los espacios plurinominales es legítimo y necesario en una democracia; sin embargo, señaló que el problema radica en que la mayoría morenista “no tiene conocimiento del orden jerárquico de la legislación”.

“Esto sólo habla del autoritarismo de Morena, pero también de su ineficiencia, su ineficacia, haciendo todo mal; o sea, sólo porque tienen números para aprobar una reforma secundaria, porque es para lo que les da en Zacatecas”, señaló.

Anaya Mota mencionó que Morena carece de capacidad para construir acuerdos políticos y atribuyó el distanciamiento con sus aliados a una actitud que calificó de “soberbia”.