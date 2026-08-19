UdeG apuesta a una “desconexión digital”

Las preparatorias de la Universidad de Guadalajara (UdeG) pondrán en marcha un programa piloto de “desconexión digital”, para intentar mitigar los efectos negativos que el uso intensivo de teléfonos celulares y redes sociales tiene en la atención, el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional de las y los estudiantes.

Se trata de una estrategia llamada “Presente”, que busca recuperar las aulas como espacios para aprender, convivir y relacionarse cara a cara, explicó la universidad pública de Jalisco.

EL DATO: CADA USUARIO de plataformas digitales pasa, en promedio, 25 horas y 39 minutos por semana en dichos sitios, según datos del Marketing4ECommerce México.

La iniciativa comenzará como proyecto piloto en algunos planteles durante el ciclo que está por comenzar e incluirá periodos de “desconexión digital, resguardo físico de los celulares durante la jornada, actividades de convivencia análoga, alfabetización digital” y herramientas de acompañamiento emocional.

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Personas usuarias de telefonía celular, según nivel de escolaridad, 2015 a 2025 ı Foto: Especial

La rectora general Karla Planter Pérez explicó que la apuesta no consiste en rechazar la tecnología, sino en aprender a utilizarla sin que sustituya procesos fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes.

“Se trata de estar aquí y ahora. Hoy el reto que tenemos es muy claro: necesitamos asegurar que la tecnología siga siendo una herramienta para el desarrollo humano y no un factor que debilite las capacidades esenciales de la vida”, expuso la rectora.

Al respecto, Margarita Hernández Ortiz, directora general de Prepas UdeG, señaló que la estrategia busca generar espacios de desconexión temporal que permitan recuperar la convivencia.

“No es una batalla en contra de la tecnología; se trata de promover capacidades humanas esenciales como la atención, la convivencia, la comunicación interpersonal, y restaurar habilidades que pueden verse afectadas por dinámicas de hiperconexión permanente”.

Una de las principales innovaciones será una pausa de convivencia análoga de 60 minutos, en la que las y los estudiantes podrán participar en actividades deportivas, pintura, juegos de mesa, ping pong, futbolito, cine y lectura, o simplemente conversar y relajarse sin la sobreestimulación permanente de las pantallas.

Asimismo, durante la jornada escolar los teléfonos serán resguardados mediante un sistema físico (bolsa) que permitirá a los estudiantes portarlos y utilizarlos cuando sean necesarios para comunicación o actividades académicas, pero mantendrá neutralizadas las notificaciones durante los periodos de aprendizaje. También se recuperarán prácticas como la toma de apuntes a mano y la lectura de comprensión en materiales impresos.