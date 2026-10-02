Delfina Gómez alista nuevas obras, transporte, universidades y clínicas en Edomex

El anuncio del programa trienal de infraestructura urbana, movilidad y bienestar social fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Gobierno del Estado de México alista un paquete integral de obras públicas, transporte público, planteles universitarios y clínicas de salud que se desarrollarán durante los próximos tres años con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Como primera acción prioritaria para la ciudadanía, las autoridades contemplan el inicio de un programa masivo de repavimentación y bacheo de calles y avenidas principales a partir del mes de noviembre, en colaboración directa con los gobiernos municipales.

En el ámbito del transporte público masivo, la entidad concretará la conclusión de la Línea 3 del Mexicable, obra que registra actualmente un avance de edificación del 76 por ciento en sus instalaciones.

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Además, se prevé la integración de cuatro nuevas rutas del sistema Mexibús: la Línea 5, de Lechería a El Rosario; la Línea 6, de Zinacantepec a Lerma; la Línea 7, de Panteón de Los Rosales a Pantitlán, y la Línea 8, que conectará La Paz con San Lázaro.

La infraestructura educativa estatal sumará cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Agroalimentaria del Sur en Coatepec Harinas, la Universidad Aeronáutica en Tecámac, la Universidad Químico-Biológica en Lerma y la Universidad de Electromovilidad en Temascalapa.

Las ampliaciones del sistema de transporte masivo consideran la conclusión de la Línea 3 del Mexicable y cuatro corredores del Mexibús. ı Foto: Especial.

A esta oferta educativa se añadirá la edificación de nueve sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, proyecto coordinado en conjunto entre el gobierno estatal y el Gobierno de México para ampliar la cobertura profesional en la entidad.

En materia de atención médica, se pondrá en marcha el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, dirigido a mujeres de 18 a 64 años que viven en condiciones de pobreza, garantizando el acceso universal a la salud.

Este esquema médico dispondrá inicialmente de 20 clínicas especializadas y un registro de 300 mil beneficiarias, ofreciendo consultas de medicina general, servicios de optometría, odontología, análisis clínicos de laboratorio y suministro de medicamentos gratuitos.

Por otra parte, la agenda urbana contempla el arranque de 23 obras públicas a finales de este año, incluyendo la reconstrucción de los mercados locales de La Flor en Villa Guerrero y San Judas Tadeo en Huehuetoca, además de unidades deportivas, albercas semiolímpicas y plazas cívicas.

Respecto a la seguridad ciudadana, las autoridades modernizarán los sistemas tecnológicos de vigilancia e instalarán un nuevo cuartel para la Policía Estatal en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, con capacidad operativa para 500 efectivos.

El proyecto estatal para el cierre de administración reforzará también las obras de abastecimiento de agua potable, generación de empleo y programas sociales. Para el sector infantil en vulnerabilidad se implementarán dos Centros Colibrí en Teoloyucan y Huehuetoca, a la par de la expansión del modelo Ciudad Mujeres.

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JVR