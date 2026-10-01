Ofrecimos cambio y lo estamos cumpliendo: Delfina en informe

“Ofrecimos un cambio y lo estamos cumpliendo”, aseguró la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en su mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, en el que presentó el balance de la primera mitad de su administración y anunció nuevas acciones en salud, rehabilitación de vialidades, seguridad y bienestar para los próximos tres años.

Ante representantes de distintos sectores de la sociedad, reunidos en el Teatro Morelos de Toluca, la mandataria mexiquense destacó que entre 2022 y 2024 alrededor de un millón 900 mil mexiquenses superaron la condición de pobreza, de los cuales 375 mil dejaron la pobreza extrema.

Durante los primeros tres años de su gobierno, exaltó, se destinaron más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, cuyo presupuesto anual pasó de 13 mil millones en 2024 a más de 21 mil millones en 2026.

ANTES de su discurso, hizo entrega de su Informe de Gobierno al Congreso. ı Foto: Especial

Al referirse al desarrollo de la economía, subrayó que el Estado de México mantiene el primer lugar nacional en generación de empleos formales y que durante su administración se han creado más de 280 mil nuevas plazas.

Además, en 2025 la entidad alcanzó, por segundo año consecutivo, el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa, con un incremento superior a 50 por ciento respecto al año anterior. La mandataria resaltó que estos resultados se acompañan de tres años consecutivos sin contratar nueva deuda.

AGRADECE RESPALDO. Reconoció también el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, y como ejemplo del trabajo conjunto puso énfasis en el Plan Integral de la Zona Oriente, que prevé una inversión superior a 110 mil millones de pesos para el beneficio de más de 10 millones de mexiquenses, a través de obras y programas de agua, drenaje, salud, educación, movilidad e infraestructura.

En materia de seguridad, enfatizó que entre 2024 y 2025 la tasa de incidencia delictiva en el Edomex disminuyó 15.5 por ciento, al pasar de 48 mil 426 a 40 mil 915 delitos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, entre 2024 y 2025, las defunciones por homicidio pasaron de tres mil 297 a dos mil 575, lo que representa una reducción de 21.8 por ciento, el menor nivel en 15 años.

DE IZQ. a der.: Marath Bolaños, Clara Brugada y Joaquín Díaz Mena. ı Foto: Especial

También destacó los operativos estratégicos encaminados a prevenir la violencia y combatir la delincuencia. Entre ellos se implementó la Operación Desconexión, orientada a desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión telefónica y digital mediante esquemas de financiamiento ilegal, lo que dio como resultado la detención de 102 objetivos, la ejecución de 86 técnicas de cateo y el aseguramiento de 192 inmuebles, entre ellos 167 call center, cinco centrales de préstamo y 14 de venta de drogas.

DESAPARICIONES. La gobernadora no dejó de lado uno de los temas más sensibles en materia de seguridad. Dijo que para avanzar en el cumplimiento “de una dolorosa asignatura que aún sigue pendiente, que es la búsqueda y localización de personas”, se fortalecerá de manera integral a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México para que tenga la capacidad de ampliar las brigadas y la presencia territorial.

Asimismo, anunció que se creará un grupo de trabajo especializado para la búsqueda en canales, cuerpos de agua y otros espacios que requieran capacidades técnicas específicas.

De igual manera, se creará el Centro Estatal de Identificación Humana, que permitirá ampliar las capacidades de identificación y cotejos genéticos, para apoyar la etapa de identificación y restitución de cadáveres.

En el denominado “año de las obras”, el gobierno estatal destinó más de 19 mil 800 millones de pesos a la realización de más de dos mil 500 proyectos de infraestructura urbana, hídrica, educativa, de salud y de seguridad.

LA GOBERNADORA pronunció ayer un mensaje, en el Teatro Morelos de Toluca. ı Foto: Especial

Entre las obras carreteras, resaltó la rehabilitación integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte, en beneficio de más de 10 millones de personas; el camino Ocoyoacac-Tenango del Valle; los puentes Peñón-Texcoco y Avenida 202; las avenidas Gustavo Baz, en Naucalpan, y Alfredo del Mazo, en Toluca, así como la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón.

DEFENDER SOBERANÍA. Para ampliar el acceso a la salud, anunció que durante el último trimestre del año se iniciará el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, con 20 clínicas y un padrón inicial de 300 mil personas beneficiarias. Ofrecerá consultas médicas, estudios de laboratorio, lentes y medicamentos gratuitos a mujeres de entre 18 y 64 años en situación de pobreza y hasta tres dependientes menores de edad.

En su mensaje con contenido político, Delfina Gómez Álvarez afirmó que los resultados alcanzados hasta ahora respaldan el trabajo para profundizar la transformación durante la segunda mitad de su mandato, con unidad, honestidad y coordinación institucional.

Hizo un llamado a los servidores públicos que la acompañan a defender la honestidad y la soberanía, sin agendas ni ambiciones personales, porque “hay quienes se empeñan en dividirnos y siembran dudas entre compañeros, (pero) eso no va a ocurrir porque Gobierno y pueblo somos lo mismo”, dijo.