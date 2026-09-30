Tiendas Neto abre centro logístico en Yucatán e invierte 670 MDP

Una nueva infraestructura logística comenzó operaciones en Kanasín para abastecer a decenas de comercios de proximidad en Yucatán. La instalación forma parte de un proyecto económico que ya alcanza 670 millones de pesos ejercidos en la entidad y prevé superar los mil millones de pesos para 2027.

La apertura de este espacio fortalece el suministro de productos de consumo básico y genera impacto directo en la economía de las familias del estado. Hasta la fecha, la iniciativa acumula 1,193 puestos de trabajo creados, distribuidos en 718 empleos directos y 475 indirectos.

Actualmente, la cadena opera 62 tiendas repartidas en 25 municipios yucatecos. El plan de expansión contempla habilitar 42 sucursales adicionales en los próximos meses, consolidando su presencia en zonas urbanas y rurales de la península.

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Durante el acto inaugural, autoridades locales destacaron que el desarrollo comercial incluye compromisos claros con la proveeduría regional. La Secretaría de Economía y Trabajo estatal subrayó que pequeñas y medianas empresas de la zona participan activamente en la construcción de inmuebles y en el suministro de mercancías.

“Este proyecto no solo representa una inversión importante; también es la oportunidad de que sus beneficios lleguen a las empresas yucatecas y se conviertan en empleos y mejores oportunidades para las familias”, señaló Ermilo Barrera Novelo, titular de la dependencia.

Tiendas Neto abre Cedis en Kanasín, Yucatán ı Foto: Especial

Por su parte, la dirección de Tiendas Neto confirmó que la operación del centro logístico optimizará las tareas de almacenamiento, transporte y distribución en el Sureste mexicano, al tiempo que integrará más artículos elaborados en la región a su catálogo comercial.

“Comenzamos a planear cuando todavía no teníamos una sola tienda en el estado. Hoy contamos con más de 60 establecimientos y con un centro de distribución funcionando”, afirmó Luis Gerardo Ruiz Ojeda, director general de la firma.

Representantes del sector empresarial formal indicaron que la inversión en activos fijos brinda certidumbre al mercado local y fomenta el empleo con seguridad social y prestaciones de ley.

Tiendas Neto abre Cedis en Kanasín, Yucatán ı Foto: Especial

El proyecto inició su planeación a mediados de 2025 con una proyección inicial de 375 millones de pesos, cifra que se incrementó sustancialmente ante el ritmo de aperturas.

Tiendas Neto es una empresa mexicana fundada en 2009. A nivel nacional, cuenta con una red superior a las 2,000 sucursales en 23 entidades federativas y emplea a más de 14,700 personas.

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MSL