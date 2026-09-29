Yucatán concreta avances clave en el Puerto de Altura de Progreso

La supervisión de los avances operativos y el balance de empleo regional fueron encabezados por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

El Gobierno de Yucatán dio a conocer el cierre exitoso de los trabajos correspondientes a la segunda fase de modernización del Puerto de Altura de Progreso. Esta etapa permitirá el arribo de embarcaciones y cruceros de mayor tamaño a la entidad, con el objetivo de fortalecer la economía local y la llegada de visitantes.

Durante la evaluación del proyecto, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), se confirmó que las obras mantienen un ritmo idóneo para detonar nuevos empleos en el sureste mexicano.

En los próximos días, el Gobierno de México emitirá el fallo de la licitación para dar paso a la tercera fase de esta obra de infraestructura. Con este avance, las autoridades buscan incrementar la conectividad marítima y territorial del estado.

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Al respecto, el gobernador Díaz Mena destacó que el seguimiento constante entre las autoridades locales y federales asegura que la infraestructura responda a las necesidades reales de la población. “La meta es consolidar una obra que genere competitividad e impacto positivo directo en el bienestar de las familias yucatecas”, afirmó el mandatario.

Las obras de ampliación y calado del canal de navegación beneficiarán la conectividad de la península a través del Puerto de Altura de Progreso. ı Foto: Especial.

Por su parte, el director general de Asipona Progreso, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, detalló la redistribución del espacio marítimo y terrestre en dos plataformas clave. El plan maestro integral contempla un presupuesto global destinado a triplicar la capacidad operativa del puerto y mejorar la profundidad del calado.

La primera fase del proyecto requirió inversión pública estatal, logrando la creación de empleos directos e indirectos. La segunda etapa sumó capital privado aportado por SSA Marine México, enfocado en el dragado especializado de la zona turística.

Con estos trabajos de ampliación, Progreso busca ubicarse a la vanguardia en logística y seguridad náutica en la región peninsular. Las obras prevén una mayor atracción de rutas de comercio internacional y la consolidación del destino frente a las grandes líneas navieras globales.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Economía y Trabajo local, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública, así como directivos federales de fomento portuario.

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JVR