Morena litigó y la SCJN le concedió que el candidato que gane con el narco se quede con la candidatura: Maru Campos

La gobernadora Maru Campos acusó que la resolución invalida el blindaje electoral contra el crimen organizado en Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despojó a la entidad del blindaje electoral contra el crimen organizado al declarar inconstitucionales diversos aspectos de la reforma local.

La mandataria estatal acusó que esta resolución de la SCJN elimina las consecuencias para quienes ganen contiendas mediante recursos ilícitos.

La controversia surge tras la impugnación promovida por el partido Morena en contra del marco legal aprobado previamente por la mayoría del Congreso de Chihuahua.

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La legislación anulada establecía que una elección debía cancelarse si se comprobaba la injerencia del crimen organizado, retirando la candidatura a la persona beneficiada.

En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia.



No fue una ocurrencia. Fue una… pic.twitter.com/NNJqOOCXGy — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 28, 2026

Maru Campos recriminó la postura del partido Morena durante el proceso legislativo y judicial. Señaló que el instituto político votó en contra de la iniciativa en el poder legislativo local y posteriormente recurrió al máximo tribunal del país para invalidar la norma sancionada.

“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura”, declaró la gobernadora.

Argumentó que el fallo permite que el aspirante conserve el registro y compita en comicios extraordinarios bajo las mismas condiciones de intimidación o financiamiento ilícito.

“Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje. No lo digo yo: está en las actas del Congreso y en el expediente de la Corte”, sostuvo Campos Galván.

Pese al fallo emitido por el tribunal constitucional, la titular del Ejecutivo local confirmó que el Gobierno del Estado acatará la determinación.

Sin embargo, la gobernadora anunció que promoverá nuevas vías legales junto al Congreso local y la ciudadanía para reponer los mecanismos de protección electoral derogados.

“Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”, concluyó.

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JVR