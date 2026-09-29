Grúa se incendia tras volcar en la autopista Arco Norte en Ajoloapan

Una grúa se incendió tras impactar el muro de contención en la autopista Arco Norte a la altura de Ajoloapan.

Una grúa de auxilio vial perdió el control, chocó contra el muro de contención y posteriormente se incendió el lunes 28 de septiembre en la autopista Arco Norte, a la altura de la zona de Ajoloapan, Estado de México.

El accidente se registró dentro del tramo carretero Ajoloapan-Pachuca, entorpeciendo la vialidad en esta importante arteria del centro del país.

Tras perder el control e impactar directamente contra la infraestructura de la autopista, la grúa comenzó a incendiarse sobre la cinta asfáltica. El incidente derivó inmediatamente en un segundo choque en el que estuvieron involucrados otros automóviles que transitaban por el tramo afectado.

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Ante la magnitud del siniestro, las autoridades procedieron al cierre total de la circulación en ambos sentidos del tramo Ajoloapan-Pachuca. La medida se implementó para permitir que los elementos de seguridad pública y los cuerpos de rescate atendieran el incendio, auxiliaran a los automovilistas y realizaran las labores de limpieza correspondientes.

Quedo captado en video este impactante choque en el Arco Norte cuando una grúa perdió el control, chocó y se incendió en la curva de ascenso a la altura de #Ajoloapan por intentar esquivar otro choque entre tres vehículos. Un hombre alcanza a brincar el muro de contención para… pic.twitter.com/9wqdgkJD6y — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 29, 2026

Horas más tarde, la concesionaria de la autopista Arco Norte informó que el incidente había sido atendido en su totalidad por las brigadas de emergencia. Asimismo, la empresa privada comunicó que la circulación quedó liberada de forma completa, aunque se mantuvo una fuerte carga vehicular en ambos sentidos del tramo afectado, debido al embotellamiento acumulado.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido un reporte oficial consolidado respecto al número preciso de personas lesionadas o fallecidas a causa de la serie de accidentes.

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JVR