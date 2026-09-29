Abren primer tramo del segundo periférico de Morelia, Michoacán

La inauguración del tramo vial y la supervisión de las inversiones estatales en infraestructura fueron encabezadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Los automovilistas y transportistas que transitan por la zona metropolitana de Morelia cuentan con una nueva alternativa vial. La apertura del primer tramo del segundo anillo periférico promete agilizar los traslados y liberar el flujo vehicular en las arterias principales de la capital michoacana.

El trayecto habilitado comprende 12.5 kilómetros de distancia, conectando la salida a Mil Cumbres con la localidad de La Goleta, en las inmediaciones del complejo de Ciudad Salud, dentro del municipio de Charo. Esta obra pública requirió una inversión de 573 millones de pesos.

Esta infraestructura tipo A2 opera de manera totalmente gratuita para los conductores. Su diseño permite separar el tránsito de carga del transporte particular, con lo que se estima aminorar la saturación del actual libramiento urbano y reducir el tiempo de recorrido a solo siete minutos.

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En términos técnicos, la autopista dispone de una anchura de 13 metros. El espacio se distribuye en dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, además de acotamientos laterales de tres metros para atender cualquier emergencia vial.

¡Demostramos que Michoacán tiene el recurso para grandes proyectos! Con la entrega de los primeros 12 km del Segundo Anillo Periférico, avanzamos en la inversión en infraestructura más importante de los últimos 50 años, conectando mejor a las familias de Charo, Morelia y toda la… pic.twitter.com/X0NfM01j6e — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 29, 2026

Para reforzar la seguridad vial de los automovilistas durante la noche, el tramo fue equipado con luminarias solares con tecnología LED. De acuerdo con proyecciones oficiales, la vialidad atenderá un flujo estimado de 4 mil 500 vehículos diarios.

Al respecto, las autoridades estatales destacaron que los trabajos se realizaron íntegramente con recursos locales, sin recurrir al endeudamiento público. Se enfatizó que el objetivo central es brindar un sistema carretero eficiente que dinamice la economía regional.

El tramo recién entregado forma parte de un proyecto carretero integral que abarcará un total de 51.5 kilómetros alrededor de la zona metropolitana. El presupuesto global destinado para completar la totalidad del segundo anillo periférico asciende a 2 mil 800 millones de pesos.

La edificación de esta vía se suma al programa de infraestructura ejecutado en Michoacán durante la presente administración. En este periodo se han canalizado 31 mil millones de pesos para concretar obras públicas en beneficio de diversos municipios de la entidad.

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JVR