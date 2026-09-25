Sheinbaum anuncia inversión de más de 50 mil mdp en programas para el bienestar y Plan Michoacán

El anuncio de una bolsa histórica superior a 50 mil millones de pesos para la entidad fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Morelia, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno destinó más de 50 mil millones de pesos (mdp) a la entidad en obras del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como en los Programas para el Bienestar que benefician a un millón 682 mil 500 michoacanas y michoacanos con una inversión de 37 mil 376 mdp.

”Son más de 50 mil millones de pesos destinados a Michoacán. No hay nada más importante que la patria. Los mexicanos, digo yo, tenemos cuatro amores al menos: uno, el amor a la familia, somos solidarios con la familia; dos, el amor al prójimo, siempre ayudamos al vecino, al amigo, al que lo necesita; (tres) el amor a la naturaleza, que viene del amor a la madre tierra de los pueblos indígenas; y el otro, el amor a la patria. Y aquí en Michoacán se ama a la patria”, informó desde el Pabellón Don Vasco de Morelia.

La mandataria detalló que en Michoacán 606 mil 788 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 58 mil 879 la Pensión para Personas con Discapacidad, 23 mil 984 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 128 mil 204 la beca Benito Juárez para preparatoria, 78 mil 183 reciben Producción para el Bienestar, 77 mil cuentan con Fertilizantes Gratuitos, 11 mil 167 están en Sembrando Vida, 279 mil reciben Leche para el Bienestar, 5 mil 527 escuelas de Educación Básica y 279 de Educación Media Superior cuentan con recursos de La Escuela es Nuestra, 135 mil 426 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, 189 mil 417 la beca Rita Cetina para secundaria, 256 mil 373 la beca Rita Cetina de útiles y uniformes para primaria; y todos los alumnos y alumnas de Educación Superior cuentan con la beca Gertrudis Bocanegra.

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“Si vives en Michoacán, tienes beca en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad”, resaltó.

Las acciones de infraestructura ambiental y conectividad vial se articulan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ı Foto: Especial.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó la modernización de las autopistas Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, la construcción de la Autopista Uruapan-Zamora, el ramal de acceso a Uruapan, 54 nuevos caminos artesanales, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la recuperación del Lago de Pátzcuaro con tres nuevas plantas de tratamiento, la tecnificación del Distrito 020 en Morelia y dos más en Lázaro Cárdenas, 88 obras de agua y drenaje, tres nuevas preparatorias en Zacapu, Morelia y Uruapan, 16 nuevas escuelas del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, tres unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), una escuela de Medicina en Zacapu.

Además de dos hospitales del IMSS Bienestar, uno de ellos en Arantepacua, dos hospitales en Zitácuaro y Morelia, dos nuevas Clínicas-Hospitales del ISSSTE, 33 nuevos consultorios del ISSSTE, una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ISSSTE, dos rehabilitaciones de hospitales del IMSS en Lázaro Cárdenas y Uruapan, tres ampliaciones de hospitales del ISSSTE, la remodelación del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE y anunció la construcción de 705 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de la Salud, que se suman a la restauración de templos, apoyo al turismo, una Planta de Secado de Leche para el Bienestar, el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha y la construcción de 127 Centros LIBRE para las mujeres.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como las becas para estudiantes que convirtieron a la entidad en la primera de todo el país en tener apoyos económicos desde la primaria hasta la universidad con las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra.

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JVR