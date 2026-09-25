Claudia Sheinbaum resalta creación de 1.3 millones de empleos en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la población económicamente activa sumó 62.6 millones de personas en agosto de 2026, lo que representa 1.3 millones de personas más que en agosto de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Vamos bien, como lo he dicho, la economía mexicana va bien, aún con las tarifas de Estados Unidos. Se están creando empleos, hay inversión y vamos avanzando”.

“Y la inversión pública todavía va a ser mayor en el 2027”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en el Campo Militar No. 30-A de Villahermosa, Tabasco.

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