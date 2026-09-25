Sheinbaum adelanta que buscará reunión con Xi Jinping, presidente de China

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que sí existe interés por reunirse con su homólogo en China, Xi Jinping, cuyo país visitará el próximo mes para asistir a una cumbre internacional.

Recordó que el objetivo central de su asistencia al Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China en noviembre próximo, es marcar presencia y recibir la estafeta ya que México será sede de esta reunión en 2028.

Compartió que todavía no llegan al punto de concordar una reunión bilateral, y aseveró que asistirá a APEC en China porque en 2028 esta cumbre internacional se llevará a cabo en México.

Conferencia de prensa matutina desde Villahermosa, Tabasco ı Foto: Captura de pantalla

“Entonces, se acostumbra que el presidente o presidenta que va a recibir la estafeta participe en la reunión. Y es muy relevante esta reunión que se va a llevar a cabo en nuestro país y por eso consideré importante participar”, dijo.

La Presidenta afirmó que si llegan a acordarse encuentros con otros mandatarios, se dará a conocer la agenda con oportunidad.

-“¿Y sería de su interés reunirse con el presidente Xi Jinping?”- se le preguntó.

-“Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos en su tiempo”, respondió la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum explica su viaje de noviembre a China para asistir a la APEC. pic.twitter.com/HqiX3Z5XvR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 25, 2026

Llamado a Trump fue interesante

En otro punto, la Presidenta consideró que el llamado del mandatario chino al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para entablar una relación más “saludable”, fue interesante.

Durante su discurso en la visita que realizó a la Casa Blanca, con motivo de una cumbre, el líder del gigante asiático dijo que la competencia entre ambos países debe ser saludable y ceñirse a límites en donde no se entable una carrera para que uno gane y el otro pierda.

The meeting was one of Friendship, Strength, and Success, for both China and the U.S.A. pic.twitter.com/Y5D8HYTbAB — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2026

Sheinbaum Pardo comentó que la competencia entre ambas naciones provoca incertidumbre a los demás países, escenario ante el que México ha reiterado su postura en favor de la cooperación en beneficio de todos.

“Es muy interesante, la verdad. La idea de la rivalidad entre dos importantes naciones como China y Estados Unidos genera incertidumbre en el mundo. Y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo…" aseveró.

“Estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidades entre los países y, al contrario, promover la cooperación para el desarrollo” sostuvo la mandataria.

Conferencia de prensa matutina desde Villahermosa, Tabasco. Viernes 25 de septiembre 2026 https://t.co/aqWVsE6jV5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 25, 2026

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