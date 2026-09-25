Gobierno de México acerca servicios, programas, deporte y cultura a comunidades de Tabasco: Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, presenta avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Tabasco.

Como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se llevan servicios, trámites, programas, actividades deportivas y culturales directamente a las comunidades de Tabasco, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación destacó que en la entidad se han realizado 277 Jornadas por la Paz, orientadas a fortalecer la convivencia.

Autoridades federales y estatales fortalecen la infraestructura educativa y deportiva para las juventudes de la entidad. ı Foto: Segob

En el municipio de Centro se trabaja de manera particular en los llamados Territorios de Paz, donde visitaron hogares y Ferias de Paz, mediante las cuales se acercan servicios y trámites a la población.

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Asimismo, a principios de septiembre se instaló el Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, y los 17 Consejos Municipales de la entidad, con el propósito de fortalecer el trabajo comunitario y las acciones de prevención.

Con Jóvenes Transformando México se construyen en Tabasco ocho nuevos bachilleratos Margarita Maza y tres telebachilleratos, además se amplía un Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CBTIS).

También se edifica el Centro Comunitario “México Imparable”, que contará con cancha de futbol 7, gimnasio de box, espacios para básquetbol, voleibol y ajedrez, así como servicios de salud mental para las y los jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, participó en la Conferencia. ı Foto: Presidencia

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Instituto de la Juventud y el Deporte estatal, impulsa distintas disciplinas. A través del programa Ponte Pila han participado más de 33 mil personas. Se efectúan las Clases Nacionales de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, de beisbol y softbol “Diamantes de Paz” y de boxeo “Puños de Transformación”.

Para fortalecer la vinculación de las juventudes con sus comunidades, se impulsa el programa Jóvenes Unen al Barrio; con Jóvenes Construyendo el Futuro más de 2 mil 900 personas han sido beneficiadas.

Como parte de las Jornadas Nacionales del Gobierno de México y del Imjuve, se organizaron más de 6 mil 300 actividades, entre tequios, torneos de futbol, elaboración de murales y mosaicos, círculos de lectura, con la participación de más de 176 mil jóvenes. Además, en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, junto con el gobernador Javier May, se inauguró el Festival Ceiba en Villahermosa.

La secretaria de Gobernación invitó a las y los tabasqueños a participar el domingo 27 de septiembre en la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte Pila! Bota y Encesta”, y en la Carrera Nacional por la Paz, que se realizará el 22 de noviembre.

Finalmente, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continúa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, habitantes de 10 municipios han intercambiado, de manera anónima y voluntaria, 447 armas de fuego por dinero en efectivo.

“Atender las Causas que Generan la Violencia significa actuar desde el territorio, acercarnos a las comunidades y generar alternativas para nuestras juventudes”, subrayó Rosa Icela Rodríguez.

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