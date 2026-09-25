Sheinbaum descarta relación entre captura de alcalde de Juchitán y ataque a Elvis Guerra

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la captura del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, esté directamente relacionada al ataque armado contra un inmueble propiedad de la diseñadora muxe, Elvis Guerra.
Sheinbaum aseguró que la agresión contra Elvis Guerra, la diseñadora muxe encargada del vestido que portó en el pasado 15 de septiembre durante el Grito de Independencia, ocurrió después de la investigación que llevó a la captura del edil.
Aseveró que dicha investigación se originó tiempo atrás de la agresión contra la también activista, cuya propiedad fue baleada tras la inauguración de un negocio en dicho municipio.
Resultados del Chispazo de hoy 25 de septiembre del 2026. Ve los números ganadores
“Balancearon su local. Hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión en donde estuvo también el secretario Omar (García Harfuch). Ahí nos explicó pues qué es lo que había vivido en Juchitán” compartió.
Aclaró que “la detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía. Se da en el mismo momento, pues digamos o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”.
Ya había denuncias contra alcalde de Juchitán
La Presidenta ahondó en que ya se contaban con denuncias contra Sánchez Altamirano, que lo vinculaban con la delincuencia organizada.
Hizo énfasis en que se procede contra quienes resulte necesario, sin importar el partido político al que pertenezca, porque el objetivo de su administración es garantizar la cero impunidad.
Como ustedes saben, independientemente del partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo y si es una denuncia penal con sustento, pues se hace la detenciónPresidenta, Claudia Sheinbaum Pardo
Remarcó que lo ocurrido con el presidente municipal fue un acto de “cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva”.
En cuanto a la situación del municipio, comentó que tanto el gobernador, Salomón Jara, como la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya trabajan para que pronto se designe a un nuevo presidente municipal.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, remarcó que los operativos se mantienen y no sólo han permitido actuar contra la célula criminal que opera en la región, sino también con la red de protección que le permitía su operación delincuencial.
También te puede interesar:
- ¿Quién es Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, que fue detenido?
- Tras arresto de Alcalde de Juchitán, suplente no aparece
- Caso Juchitán desmiente a Trump: Bolaños-Cacho
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.