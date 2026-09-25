Sheinbaum descarta relación entre captura de alcalde de Juchitán y ataque a Elvis Guerra

Descartan relación entre captura de alcalde de Juchitán y ataque a Elvis Guerra

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la captura del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, esté directamente relacionada al ataque armado contra un inmueble propiedad de la diseñadora muxe, Elvis Guerra.

Sheinbaum aseguró que la agresión contra Elvis Guerra, la diseñadora muxe encargada del vestido que portó en el pasado 15 de septiembre durante el Grito de Independencia, ocurrió después de la investigación que llevó a la captura del edil.

Aseveró que dicha investigación se originó tiempo atrás de la agresión contra la también activista, cuya propiedad fue baleada tras la inauguración de un negocio en dicho municipio.

“Balancearon su local. Hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión en donde estuvo también el secretario Omar (García Harfuch). Ahí nos explicó pues qué es lo que había vivido en Juchitán” compartió.

Aclaró que “la detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía. Se da en el mismo momento, pues digamos o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”.

La noche del 216 Aniversario del Grito de Independencia porté un vestido bordado por artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Esta prenda simboliza las tradiciones de México, la identidad de su pueblo y la riqueza de sus textiles.



Agradezco esta obra única a Elvis… pic.twitter.com/qyJJwQZN3o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2026

Ya había denuncias contra alcalde de Juchitán

La Presidenta ahondó en que ya se contaban con denuncias contra Sánchez Altamirano, que lo vinculaban con la delincuencia organizada.

Hizo énfasis en que se procede contra quienes resulte necesario, sin importar el partido político al que pertenezca, porque el objetivo de su administración es garantizar la cero impunidad.

Como ustedes saben, independientemente del partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo y si es una denuncia penal con sustento, pues se hace la detención Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo



Remarcó que lo ocurrido con el presidente municipal fue un acto de “cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva”.

En cuanto a la situación del municipio, comentó que tanto el gobernador, Salomón Jara, como la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya trabajan para que pronto se designe a un nuevo presidente municipal.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, remarcó que los operativos se mantienen y no sólo han permitido actuar contra la célula criminal que opera en la región, sino también con la red de protección que le permitía su operación delincuencial.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

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