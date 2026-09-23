¿Quién es Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, que fue detenido?

Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, fue detenido por autoridades federales, en una acción más bajo la premisa del Gobierno de “cero impunidad”.

Así lo informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que el presidente municipal fue detenido por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca. ı Foto: @OHarfuch.

La detención del presidente municipal sigue a varias aprehensiones por el Operativo Enjambre, por el cual se ha detenido a varios mandatarios locales por delitos de extorsión y relacionados.

¿Quién es Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán?

MIguel Sánchez Altamirano, conocido localmente como “Quetu”, es presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, desde 2024, cargo al que llegó por Morena, por lo que era uno de los representantes de la Cuarta Transformación en el Istmo de Tehuantepec.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Además, es reconocido por ser el fundador de la asociación civil “La Populosa”.

De acuerdo con la información disponible, Sánchez Altamirano se desempeñó como secretario particular y secretario técnico del Ayuntamiento de Juchitán durante la administración del exalcalde Emilio Montero Pérez.

En noviembre de 2022 asumió como alcalde sustituto de Juchitán tras la renuncia de Emilio Montero.

En las elecciones de junio de 2024 contendió como candidato de la coalición encabezada por Morena, y obtuvo el triunfo para continuar como presidente municipal constitucional para el periodo 2024–2027.

Entre los escasos detalles biográficos que se conocen de Sánchez Altamirano, se sabe que tiene una hija de nombre Paulina.

Así fue la detención de Miguel Sánchez Altamirano

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la SSPC, el presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez, fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos están acusados de su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

“Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región”, detalló García Harfuch en una publicación en redes sociales.

El titular de la SSPC detalló que, además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas del detenido.

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