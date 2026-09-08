Cae edil de Morena por secuestro, extorsión...

UNA PARTE del armamento y los equipos confiscados tras la ejecución de 23 órdenes de cateo en Puebla.

El alcalde de Esperanza, Puebla, José Isaac “N”, fue detenido por presuntamente formar parte de una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto, cometidos en su mayoría en la zona de la carretera Puebla-Veracruz.

Junto con su hermano Manuel “N”, tres trabajadores del ayuntamiento y la exdirectora de Seguridad Pública local, así como otras tres personas, el munícipe fue capturado este lunes en un operativo encabezado por fuerzas de seguridad estatales y federales, en el que se ejecutaron simultáneamente 23 órdenes de cateo en dicha localidad poblana.

La aprehensión ocurrió horas después de que el presidente municipal de origen morenista encabezara la ceremonia de elección de la reina de las fiestas patrias en el lugar y, según reportes locales, el operativo para su arresto provocó el cierre de escuelas y la cancelación de las clases en los diferentes niveles educativos, además de que se pidió a los habitantes permanecer en sus casas.

EL FUNCIONARIO local, cuya imagen fue difundida ayer por las autoridades. ı Foto: Especial

TENÍAN FUSILES BARRETT. Según medios locales, el despliegue del operativo se llevó a cabo por tierra y aire alrededor de las 2:00 de la madrugada de este 7 de septiembre, lo que provocó el cierre de los accesos al municipio por el lado de Puebla y de Veracruz.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, hizo la referencia a las nueve personas detenidas y sus presuntos nexos criminales, y mencionó que en el operativo, el cual forma parte de la Operación Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, intervinieron la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Expuso que, como parte de la diligencia, fueron asegurados 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett, capaces de penetrar blindajes y derribar aeronaves—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

El Dato: ENJAMBRE es una estrategia de seguridad federal y estatal para desarticular redes de corrupción y complicidad entre servidores públicos locales y grupos del crimen.

García Harfuch agradeció el apoyo del gobierno de Puebla y aseguró que estas detenciones significan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión.

El Gabinete de Seguridad informó posteriormente que a las personas detenidas les fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Además, se mencionó, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las diligencias correspondientes.

8 Titulares de Seguridad municipal arrestados en el estado

TAMBIÉN OTRO EDIL. La caída del funcionario ya tenía antecedentes inmediatos. En 2025 enfrentó tres denuncias por presunto abuso de autoridad, relacionadas con las carpetas de investigación con los numerales 297/2024, 314/2024 y 332/2024, abiertas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La operación de ayer para su detención se suma a otra llevada a cabo el viernes pasado en el mismo estado de Puebla, cuando fuerzas federales detuvieron también al presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús “N”, por su presunto vínculo con el crimen organizado y su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Su arresto ocurrió en la localidad de San Juan Xiutetelco, perteneciente al municipio de Xiutetelco. Posteriormente, fue puesto a disposición de un juez local de la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, donde continúa a la espera de que se defina su situación jurídica.

El Tip: EN LOS OPERATIVOS participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

José Isaac “N” es emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y logró la reelección para extender su mandato al periodo 2024-2027, mientras que Said de Jesús “N” llegó a la alcaldía de Tepeyahualco para el periodo 2024-2027, cobijado bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano.

En un recuento hecho por La Razón desde que se inició la Operación Enjambre en 2024 y hasta la fecha, han sido detenidos seis alcaldes del estado de Puebla. Se trata de los alcaldes de Tlachichuca, Ciudad Serdán, Cuautempan, Esperanza, Tepeyahualco y San Nicolás Buenos Aires.

A nivel nacional suman 18 presidentes municipales detenidos desde el primer operativo que se realizó en el Estado de México en noviembre de 2024.

Hasta la fecha, el partido con más alcaldes detenidos es Morena y la coalición PRI, PAN y PRD, con seis cada uno, y el estado con más casos es Puebla.

REDES DE COMPLICIDAD ı Foto: Especial