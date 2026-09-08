Fallece uno más por pirotecnia; ya son 11 decesos

ASPECTO del daño provocado por el estallido de pólvora en Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México.

UNA PERSONA que recibía atención médica tras la explosión de pirotecnia en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, murió ayer, por lo cual suman 11 personas fallecidas por este hecho.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, tras el accidente ocurrido en Santa María Canchesdá en el municipio de Temascalcingo, sumaron 82 personas atendidas y 62 recibieron el alta médica, mientras que ocho permanecen hospitalizadas y 11 fueron referidas a otras unidades médicas.

La dependencia local detalló que la distribución de los pacientes atendidos es la siguiente:

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En el Hospital General de Atlacomulco se recibieron 21 personas: tres permanecen hospitalizadas, seis fueron referidas, 11 recibieron el alta médica y una falleció.

El Tip: EL SINIESTRO ocurrió por la detonación de material pirotécnico para la celebración de la patrona del pueblo, Santa María de la Luz, almacenado en un espacio de la parroquia.

En el Hospital General Regional No. 252 correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se atendió a ocho personas: seis recibieron el alta y dos fueron referidas.

Igualmente, en el Hospital Municipal El Oro Ignacio López Rayón Bicentenario se atendió a cuatro personas, quienes ya recibieron el alta.

En el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) Exhacienda de Solís se atendió a cinco personas, quienes ya recibieron el alta.

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Por su parte, en el Centro de Salud Urbano Temascalcingo se atendió a tres personas, quienes ya recibieron el alta.

En el Hospital General San Felipe del Progreso ingresó una persona, quien ya recibió el alta.

Además, en el Hospital Municipal Acambay Ignacio Allende Bicentenario se atendió a tres personas, de las cuales dos fueron referidas y una recibió el alta.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) recibió a cuatro personas: una fue referida y tres recibieron el alta.

Asimismo, 33 personas fueron trasladadas a unidades médicas privadas: cinco permanecen hospitalizadas y 28 ya recibieron el alta.